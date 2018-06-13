MUHTEŞEM AÇILIŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azeri doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nın (TANAP) açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, “Bölgemiz ve ülkelerimiz için tarihi bir adım atıyoruz. İlave yatırımlarla kapasiteyi 31 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz. Yunanistan sınırına ilk gaz teslimatını ise Haziran 2019’da gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. TANAP sadece arz güvenliği değil rota üzerindeki ülkelerin refah ve istihdamına da katkı verecektir” dedi. Türkiye’nin bölgesel enerji hatlarının merkezi olma vizyonuna TANAP ile bir adım daha yaklaştığını söyleyen Erdoğan, “Ülkemizin yatırımlar için güvenli bir liman ve istikrar adası olduğunu gösterdik. Şimdi önümüzde daha büyük hedefler var. Buradan alınan ilhamla yeni başarı hikayeleri yazmak var” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın katılımıyla Türkiye’nin bugüne kadarki en büyük ve uzun boru hattı projesi olan TANAP’ın açılışını gerçekleştirdi. Törene Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Yıldırım Demirören de katıldı. Liderlerin katılımıyla ilk gaz akışı da vana açılarak gerçekleşti. Türkiye ve Avrupa’yı besleyecek olan projede hisse sahibi olan Türkiye, enerjide transit ülke yerine merkez ülke olma konumunu da güçlendirdi. TANAP’tan Türkiye’ye gelecek doğalgazın mevcut kontratlardan daha ucuz olması bekleniyor. Erdoğan, projenin açılışı sonrasında davetlileri için bir iftar yemeği de verdi.

TARİHİ BİR ADIM ATIYORUZ

TANAP açılış töreninde konuşan Erdoğan, “Bugün bölgemiz ve ülkelerimiz için tarihi bir adım atıyoruz. Enerjinin ipek yolu olarak tanımladığımız TANAP’ın açılışını yapıyoruz. Bu devasa projenin planlanan tarihten önce hayata geçirilmesinde emeği olanları ayrıca gönülden kutluyorum. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki karşılıklı güven ile projenin hayata geçmesi mümkün olmuştur. TANAP çok taraflı işbirliğinin de nişanesidir. Enerjiyi çatışma değil işbirliği olarak gören anlayışımız TANAP sayesinde ete kemiğe bürünmüştür” dedi. Hazar’daki enerji kaynaklarının Avrupa’ya taşınması fikrinin yeni olmadığını kaydeden Erdoğan, “Bir dizi projeyi hayata geçirmiştik. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ile başladık. Asrın projesi denen hat, daha sonraki çalışmaların da öncüsü oldu. Stratejik yol arkadaşlığımız ülkemize ilk kez Azeri gazını getiren Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattı ile devam etti. İşbirliğimiz enerji ile sınırlı kalmadı. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin açılışını da yaptık. Londra’dan Çin’e kesintisiz demiryolu bağlantısı kurduk. TANAP ortak vizyonumuzun en son meyvesidir. Enerji piyasalarındaki değişime cevap veren TANAP, yeni projelerin de müjdecisidir. TANAP, Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa’nın en uzun doğalgaz boru hattıdır” dedi.



İLK GAZ HAZİRAN 2019'DA

Projenin başlangıç kapasitesinin yıllık 16 milyar metreküp doğalgaz olduğunu kaydeden Erdoğan, “Bunun 6 milyarı Türkiye’ye 10 milyarı Avrupa’ya taşınıyor. Bu kapasiteyi önce 22 milyar metreküpe, sonra ilave yatırımlarla 31 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz. Yunanistan sınırına ilk gaz teslimatını ise Haziran 2019’da gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. TANAP sadece arz güvenliği değil rota üzerindeki ülkelerin refah ve istihdamına da katkı verecektir. Meyvelerini yatırım aşamasında aldık. Yatırım döneminde 20 ilde 10 bin kişiye dorudan ve dolaylı istihdam oluşturduk. TANAP ile Türkiye transit ülke olmaktan çıkıp üreticiden nihai tüketiciye uzanan her aşamada rol oynayan kritik bir noktaya geldi” dedi.

FATİH AKDENİZ'DE

Erdoğan, “Yerli ve milli ilk sondaj gemimiz olan Fatih’i Akdenize’e uğurladık. Bu gemi ile ülkemizin önemli eksikliğini giderdik. Son 16 yılda elektrik enerjisi kurulu gücümüzü 31 bin 845 megavattan 87 bin megavata yükselttik. Rüzgar, jeotermal ve güneş enerjisi önemli kaynaklar haline geldi. Nükleer enerjiyi de sepetimize dahil edeceğiz Akkuyu ve Sinop’u devreye alacağız” dedi.

AVRUPA'YA ELEŞTİRİ

Tarih boyunca gerilimin merkezi olmuş bir konuyu işbirliği alanına Türkiye’nin çevirdiğini ifade eden Erdoğan, “Avrupa’da din, inanç ve ibadet hürriyetinin yeni bir çatışma alanına dönüştürülmeye çalışılıyor. Irkçı, yabancı karşıtı, İslam düşmanı akımlar sosyal ve politik hayatı daha çok zehirliyor. Kısa vadeli çıkarlar uğruna Avrupalı siyasetçiler yangına körükle gidiyor. 6 milyonu aşkın vatandaşı Avrupa devletlerinde yaşayan bir ülke olarak açık söyleyeyim bu kötü gidişattan son derece rahatsızız. Müslümanları hedef göstermemenin yabancı düşmanlığı kışkırtmanın ibadethanelere kilit vurmanın kimseye faydası yoktur. Gerilim politikalarından siyasi rant devşirmeye çalışmak basitliktir, basiretsizliktir, ateşle oynamaktır. 2. Dünya Savaşı’nda Museviler, romanların çektiği acılar, yaşadıkları katliam ve işkenceler bu tür sorumsuz politikaların ne gibi utanç sahnelerine sebep olacağını açıkça göstermiştir. Avrupa’daki toy siyasetçilerin insanların sinir uçlarına dokunan manevralar yapmadan önce kendi tarihlerindeki derse bir baksınlar ve oradan da ders alsınlar” dedi.

GÜVENLİ BİR LİMAN

Türkiye’nin bölgesel enerji hatlarının merkezi olma vizyonuna TANAP ile bir adım daha yaklaştığını söyleyen Erdoğan, “TANAP, ekonomik istikrarın da ürünüdür. Büyük bir altyapı projesinin kısa sürede hayata geçmesinde Türkiye’nin 16 yılda sağladığı ekonomik istikrarın da önemli payı vardır. Milli enerji ve maden politikamızı oluşturarak arz güvenliği öngörülebilir piyasa koşulları ile ülkemizin yatırımlar için güvenli bir liman ve istikrar adası olduğunu gösterdik” dedi.

MODERN BİR ENERJİ DESTANI

Enerji Bakanı Berat Albayrak da törende, “Bölgemiz enerji tarihi açısından önemli bir gün. Bölgesel enerji arzına nefes aldıracak modern bir enerji destanının yazıldığına şahit oluyoruz. TANAP, küresel bir örnek işbirliğidir. Türkiye’nin enerjideki anahtar rolünü değiştirecektir” dedi. Projenin Azerbaycan’ın tedarikçi ülke pozisyonunu güçlendireceğini söyleyen Albayrak, “Yeni pazarlara açılmasını sağlayacaktır. Avrupa’nın kaynak ülke ve güzergâh çeşitliliğini artıracak. Kazan-kazan-kazan ilkesi ile projedeki bütün tarafların, en önemlisi de bölgesel ve küresel huzurun, istikrarın kazanacağı ender projelerden biri olacaktır. TANAP, başka ülkelerin de katılımıyla gelişmeye ve büyümeye açık bir proje olacak. Türkiye ve Azerbaycan’ın yaktığı ateş yıllar içerisinde büyüyerek farklı medeniyetler arasındaki bağı daha da kuvvetlendirecektir. Enerjinin küresel barış, huzur ve istikrara sağlayacağı katkılara inanıyoruz. Bölgemizdeki ihtilafların çözüme ulaşması, işbirliğinin artması ve daha öngörülebilir bir enerji geleceği için tüm gücümüzle gayret ediyoruz. Türkiye siyasal istikrarı, güçlü ekonomik yapısı, serbest piyasaları, dinamik pazar avantajı ile küresel enerji projelerinin tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek kapasitededir” diye konuştu.

Bölgeye istikrar sağlayacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de konuşmasında, “TANAP Türkiye ve Azerbaycan’ın zaferidir. TANAP tarihi bir projedir. 21. neslin tarihini birlikte yazıyoruz. Bu projelerde çalışan tüm ülke ve şirketler, halklar faydasını görecektir. TANAP, tüm ülkeler için güzel imkanlar yarattı. Enerji projeleri bölgeye istikrar sağlayacak” dedi.

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic de, “Sayın Erdoğan, sizin liderliğiniz çerçevesinde Türkiye en iyi dostlukları üretebilecektir. Sizin sayenizde Türkiye-Sırbistan köprülerini inşa ettik” diye konuştu.

Tam destek veriyoruz

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko da, “Rusya bölgedeki enerji kaynaklarını sömürdü, enerji konusunu baskı aracı kullandı. Ukrayna proje için tam desteğini vermektedir. Ukrayna’da TANAP’tan doğalgaz elde edebilmek için yol almak istiyoruz. Bizim ülkemiz her zaman Avrupa doğalgaz kaynaklarının çeşitlendirilmesini desteklemiştir. Türkiye ve Azerbaycan’a ilave kaynakları sağlamalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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