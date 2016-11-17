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MUHTAÇ ÇOCUKLAR İÇİN BÜTÇEDEN 1,7 MİLYAR LİRA KAYNAK

17 Kasım 2016 Perşembe 10:54
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Merkezi yönetim bütçesinden yardıma muhtaç çocuklar için gelecek yıl 1,7 milyar liralık kaynak aktarılacak.

MUHTAÇ ÇOCUKLAR İÇİN BÜTÇEDEN 1,7 MİLYAR LİRA KAYNAK
ANKARA- ERDAL ÇELİKEL - AA

Merkezi yönetim bütçesinde, yardıma muhtaç çocuklar için 1 milyar 733,8 milyon lira kaynak ayrıldı.

AA muhabirinin Maliye Bakanlığının 2017 yılı bütçe gerekçesinden derlediği bilgilere göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, çocuk evleri sitesi ve çocuk destek merkezlerinin giderleri için 525,4 milyon lira, ev tipi kuruluşlarda bakım hizmetinin verildiği çocuk evlerinin giderleri için 280,4 milyon lira ödenek öngörüldü.

Koruyucu aile hizmetleri kapsamında koruyucu ailelere yapılacak ödemeler için 86 milyon lira kaynak sağlanması planlanırken, yoksul çocuk ve gençlerin ailelerinin desteklenmesi amacıyla 782 milyon lira, öksüz, yetim ve muhtaç askerlerin çocuklarına aylık 100 lira olarak verilen sosyal yardım programı için 60 milyon lira kaynak ayrıldı.

Böylece, bütçeden söz konusu çocuk ve gençlerin bakımı için ayrılan ödenek 1 milyar 733,8 milyon lira oldu.

Kadın girişimcilere 120 milyon lira
Bütçe gerekçesinde, muhtaç çocukların yanı sıra kadın girişimcilere gelecek yıl sağlanacak destek tutarlarına da yer verildi.

Bu yıl sonu itibarıyla kadın girişimcileri desteklemek üzere ayrılan kaynak tutarın 90 milyon lira olarak gerçekleşmesi beklenirken, anılan tutarın gelecek yıl itibarıyla yüzde 30 artışla 120 milyon liraya yükseltilmesi öngörüldü.

Son 5 yılda yapılan destek ödemelerine bakıldığında ise 2012 yıl sonundan 10 Ekim 2016 tarihine kadarki süreci kapsayan dönemde, kadın girişimcilere ait olup desteklenen işletme sayısı 11,5 kat artarak, 512'den 5 bin 867'ye yükseldi.

Aynı dönemde sağlanan destek tutarı 13 katına çıkarak, 5,7 milyon liradan 72,7 milyon liraya ulaştı. Söz konusu dönemde kadın girişimcilere toplamda 220,7 milyon liralık destek sağlandı.

Muhtaç çocuklarla kadın girişimcilere yönelik destekler birlikte değerlendirildiğinde, 2017'de her iki kesim için bütçeden ayrılan ödenek 1 milyar 853,8 milyon lira oldu.

Anadolu Haber Ajansı
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