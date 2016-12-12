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MÜCEVHER İHRACATI KASIM AYINDA YÜZDE 25 ARTTI

12 Aralık 2016 Pazartesi 09:05
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Türkiye'nin mücevher ihracatı kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25, bir önceki aya göre ise yüzde 11,8 arttı

MÜCEVHER İHRACATI KASIM AYINDA YÜZDE 25 ARTTI
İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin mücevher ihracatında kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25, bir önceki aya göre ise yüzde 11,8 artış yaşandı.

Mücevher İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye kuyumculuk ve mücevherat sektörü, ihracat performansını arttırmaya devam ediyor. Global pazarlarda yaşanan durgunluğa rağmen kasım ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artış gösteren sektörün ihracatı, bir önceki aya göre ise yüzde 11,8 yükseldi.

Açıklamada verilere ilişkin değerlendirmeleri yer alan Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner, ortaya çıkan tablonun uluslararası pazarlar da Türkiye ekonomisi ve ihracatçılarına olan güvenin göstergesi olduğunu belirterek, ekim ayında gerçekleştirilen ve global mücevher endüstrisinin en önemli organizasyonlarından biri haline gelen Istanbul Jewelry Show'a gösterilen ilgiden son derece memnun kaldıklarını anımsattı.

Yabancı misafirlerini ağırlamak için düzenledikleri alım heyetine gösterilen talebin tahminlerinin çok üzerinde olduğunu hatırlatan Güner, şu bilgileri verdi:

"İki kez rezerve ettiğimiz oda sayısını artırmak zorunda kaldık. Talebin fazla olması ülkemize olan güvenin bir göstergesiydi. Kasım ayında ihracatın hem geçen yıla hem de geçen aya göre artması, fuara gelen ziyaretçilerin geçtiği siparişlerle de doğru orantılı. Uluslararası alıcıların Türkiye kuyumculuk sektörüne duyduğu güven ve gösterdiği ilgi artarak devam ediyor. Ortaya çıkan rakamlar da bunu kanıtlıyor.

Global mücevher sektörü fuar takviminin en önemli organizasyonlarından olan İstanbul Jewelry Show March için de talepleri şimdiden toplamaya başladık. Fuarda bin 500 nitelikli yabancı alıcıyı ağırlamayı hedefliyoruz. Türkiye mücevher endüstrisinin kasım ayı ihracatının yüzde 61'i Yakın, Orta Doğu Asya Bölgesi'ne gerçekleşti. Bu bölgeye gerçekleştirilen ihracat yüzde 35 artışla 155,6 milyon dolar oldu. Kasım ayında AB ülkelerine gerçekleştirilen ihracat ise yüzde 7,8'lik artışla 40 milyon dolara yaklaştı."

Anadolu Haber Ajansı
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