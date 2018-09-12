Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
92227
ALTIN
246.657
DOLAR
6.3453
STERLİN
8.2890
EURO
7.3784
banner287

MOTORLU KARA TAŞITLARIYLA 280 MİLYAR 993 MİLYON KM YOL GİTTİK

2016 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla toplam 280 milyar 993 milyon kilometre yol katedilirken, bu taşıtların yüzde 52,8’inin otomobil olduğu saptandı.

MOTORLU KARA TAŞITLARIYLA 280 MİLYAR 993 MİLYON KM YOL GİTTİK

2016 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla toplam 280 milyar 993 milyon kilometre yol katedilirken, bu taşıtların yüzde 52,8’inin otomobil olduğu saptandı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 10:59
7438 Okunma
MOTORLU KARA TAŞITLARIYLA 280 MİLYAR 993 MİLYON KM YOL GİTTİK

Ajans Press, motorlu kara taşıtlarının katettiği kilometre üzerine yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2016 yılında taşıtların 280 milyar 993 milyon yol katettiği saptandı. Bu taşıtlarında büyük çoğunluğunu yüzde 52,8 ile otomobiller oluştururken, yüzde 21,9’unu kamyonetler, yüzde 13,4’ünü kamyonlar, yüzde 4,4’ünü minibüsler, yüzde 4’ünü motosikletler ve yüzde 3,5’ini de otobüslerin oluşturduğu görüldü.

EN ÇOK KAMYONLAR YOL GİTTİ

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu.Gerçekleştirilen medya araştırmasında, motorlu kara taşıtları ve otomobillerle ilgili 102 bin 337 haber çıkışı tespit edildi.Yazılı basına yansıyan haber başlıkları incelendiğinde en çok kaza haberlerinin yansıma bulduğu görüldü.Taşıtların bir yılda yaptığı ortalama kilometrelere bakıldığında da, 2016 yılında kamyonların 45 bin 735 km ile ilk sıraya yerleştiği görüldü. Kamyonları ise; 44 bin 491 km ile otobüs, 26 bin 396 km ile minibüs, 17 bin 845 km ile kamyonet, 13 bin 117 km ile otomobil ve 3 bin 766 km ile de motosikletlerin takip ettiği anlaşıldı. 2016 yılındaki trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıt sayısı da 2015 yılına oranla yüzde 5,6 artış gösterirken, toplam taşıt/km’nin yüzde 11,9 arttığı gözlendi. En çok artış gösteren taşıt sayısı da otomobil olurken bu artışın yüzde 6,9 oranında olduğu saptandı. Taşıt-km olarak incelediğinde ise en çok artışın yine otomobilde yaşandığı tespit edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YERLİ İLAÇ SANAYİCİSİNE DÜNYADA İLK KEZ HİJYEN SERTİFİKASI
YERLİ İLAÇ SANAYİCİSİNE DÜNYADA İLK KEZ HİJYEN SERTİFİKASI
9 BİN KİŞİ 10 UÇAKLA DENEME YAPILACAK
9 BİN KİŞİ 10 UÇAKLA DENEME YAPILACAK
AVIS, DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI'NIN ARAÇ SPONSORU OLDU
AVIS, DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI'NIN ARAÇ SPONSORU OLDU
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim