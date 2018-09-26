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MORNERO, 1,1 MİLYON LİRA DEĞERLEME İLE YATIRIM ALDI

MORNERO, 1,1 MİLYON LİRA DEĞERLEME İLE YATIRIM ALDI

26 Eylül 2018 Çarşamba 12:58
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MORNERO, 1,1 MİLYON LİRA DEĞERLEME İLE YATIRIM ALDI

Özel olarak hazırlanmış sağlıklı, doğal ve lezzetli kahvaltı aboneliği sunan Mornero, Tarvenn’den 1,1 milyon TL değerleme ile yatırım aldı.
Sağlıklı bir kahvaltı ile güne mutlu başlamak isteyenler için kolay ve uygun fiyatlı bir çözüm sunan Mornero, doğal kahvaltıyı ayağınıza getiriyor. Seçeceğiniz serpme veya zengin kahvaltıyı, belirdiğiniz saat aralığında size ulaştıran girişim, aylık ve haftalık abonelikler ile daha sağlıklı bir güne başlamanızı mümkün kılıyor.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) iştiraki olan, kurulduğu günden bu yana yatırımcılar ile girişimleri buluşturmayı amaçlayan ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM) bünyesinde yer alan Mornero, Tarvenn‘den 1,1 milyon TL tohum yatırım aldı.

Güne erken başlayanlar için sağlıklı kahvaltı
Çalışan ve güne erken başlayan bireyler, kahvaltı öğününü ya sağlıksız seçenekler ile geçiştiriyor ya da hiç kahvaltı etmiyor. Bunun sonucunda bireylerin gün içinde enerjileri düşüyor ve motivasyon kaybına uğruyor. Çalışan ve güne erken başlayan bireylere daha sağlıklı bir kahvaltı seçeneği sunmak için yola çıkan Mornero; doğal, sağlıklı ve lezzetli kahvaltıyı ayağınıza getirerek sabah kahvaltılarınızın vazgeçilmez adresi olmayı planlıyor.

Paketini seç, zaman aralığını belirle ve abone ol, güne daha mutlu ve sağlıklı başla
İyi bir kahvaltı ile güne zinde başlamak artık Mornero ile çok kolay. Standart veya kendi tabağınızı damak tadınıza göre oluşturabildiğiniz zengin paket seçeneklerinden birini seçin. Sağlıklı ve lezzetli kahvaltıya geçiş yaparak hayatınızı değiştirmeye başlayacağınız günü belirleyin. Son olarak haftalık veya aylık abonelik seçeneklerinden birini seçmeniz yeterli. Çalışanlarının güne daha enerjik ve mutlu başlamasını isteyen şirketler için kurumsal teklifler de sunan Mornero, aldığı yatırımla operasyonlarını genişletmek ve daha fazla müşteriye ulaşmak istiyor.

‘’100’den fazla memnun müşteri’’
Şimdiye kadar Levent ve Maslak bölgesinde faaliyet göstererek, hiçbir pazarlama bütçesi ayırmadan, 100’den fazla kişiye sağlıklı kahvaltı aboneliği sunduklarını belirten Mornero kurucusu Sabit Çakmaklı, Tarvenn’den aldıkları yatırımla finansal ve operasyonel olarak güçlenerek, önce İstanbul ardından tüm Türkiye’de doğal ve lezzetli kahvaltıyı abonelerine ulaştırmak istediklerini söyledi.

“Operasyonel süreçleri geliştirecek ve marka bilinirliğini arttıracağız”
Tarvenn Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Mustafa Kopuk, sağlıklı kahvaltıyı her sabah uygun fiyat ile müşterilerine sunan Mornero’ya güvendiklerini belirtti ve yatırım yapılabilir başarılı girişimleri bünyesinden çıkarttıkları için Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) çalışanlarına ve BTM Direktörü İbrahim Elbaşı’ya teşekkür etti. Mustafa Kopuk, “Hedefimiz Mornero’nun sunduğu kahvaltı aboneliği servisini operasyonel ve finansal olarak kusursuz hale getirmek. Böylece müşteri memnuniyetinden ödün vermeden sürdürülebilir bir iş yaratacağız.” dedi. Girişimlere verdikleri desteklerin devam edeceğini belirten Kopuk, Türkiye’nin geçtiği bu zor dönemde girişimciliğin daha çok desteklenmesi gerektiğini belirtti.

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