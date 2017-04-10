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MOODY'S, TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ

10 Nisan 2017 Pazartesi 13:31
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Moody's, Türkiye'nin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,2'den yüzde 2,6'ya, 2018 için de yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a çıkardı

MOODY'S, TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ
LONDRA (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin bu yıl ve 2018'e ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti. 

Moody’s'ten yapılan açıklamada, Türkiye’nin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 2,2’den yüzde 2,6’ya, 2018 için de yüzde 2,7’den yüzde 2,9'a yükseltildiği belirtildi.

Açıklamada, "Ekonomide yavaşlamaya rağmen veriler beklediğimizden güçlü gerçekleşti. 4'üncü çeyrek GSYH büyümesinin harcamalar analizi, hanehalkı harcamasındaki düşüşün tersine çevrilmesindeki çabanın başarılı olduğunu gösteriyor." denildi.

Geçen yıl Türkiye'nin büyüme hızının azalmasının temel nedenlerinin daha çok yapısal olduğu, bölgedeki yerel ve jeostratejik gerilimlerin de etkisinin hissedildiği belirtilen açıklamada, "Hükümet teşviklerinin geri çekilmesi durumunda özellikle eğer yüksek enflasyon hanehalkının alım gücünü erozyona uğratmaya devam eder ve bu durum Merkez Bankasının politika faizini artırmasına neden olursa büyümenin yüzden 3 seviyesinin üzerine çıkması şüpheli." ifadesi kullanıldı.

Tüketici fiyatlarının üretici fiyatlarından daha hızlı yükseldiği, bunun da enflasyondaki yükselişin sadece Türk lirasındaki değer kaybından kaynaklanmadığını gösterdiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: 

"İş piyasası, vergi ve emeklilik sistemlerine ilişkin yapısal reformların uygulanmasının ertelenmesi sonrasında beklentimizden daha iyi olmasına rağmen geçen yıl büyümenin azalması kaçınılmazdı. 4'üncü çeyrekteki ekonomik sıçramanın yapısal reformlar olmadan devam etmesi olası değil."




Anadolu Haber Ajansı
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