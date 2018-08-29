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MOODY'S 18 TÜRK BANKASININ NOTUNU DÜŞÜRDÜ

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 14 bankanın baz kredi değerlendirme notunu bir kademe, dört bankanınkini iki kademe, iki finans kurumununkini de bir kademe düşürdü.

MOODY'S 18 TÜRK BANKASININ NOTUNU DÜŞÜRDÜ

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 14 bankanın baz kredi değerlendirme notunu bir kademe, dört bankanınkini iki kademe, iki finans kurumununkini de bir kademe düşürdü.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:45
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MOODY'S 18 TÜRK BANKASININ NOTUNU DÜŞÜRDÜ

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türk bankaları hakkında 7 Haziran'da başlattığı gözden geçirmeyi sonuçlandırarak 14 bankanın baz kredi değerlendirme notunu (baseline credit assessment) bir kademe, dört bankanınkini iki kademe, iki finans kurumununkini de bir kademe düşürdü.

Görünümü negatif olarak belirleyen Moody's raporunda şu ifadelere yer verildi:

*Fonlama alanında yatırımcı güvenindeki bozulmanın piyasadan sağlanan fonlamaya erişimi sınırladığı aşağı yönlü senaryo riski arttı

*Buna paralel olarak yurtiçi dolar cinsi mevduata olan güvenin bozulduğu paralel bir risk potansiyeli de var

*Yatırımcı güveninin değiştiği aşağı yönlü senaryo toptan fonlama piyasasına erişimin uzun süreli kapanmasına, bu nedenle çoğu bankanın kaldıraç oranını düşürmesine yol açabilir

*Bu durum çoğu bankanın devlet veya merkez bankasından fonlama desteği almasını gerektirebilir

*Bankaların Türkiye'deki faaliyet ortamı son aylarda bozuldu, Moody's bu bozulmanın önceki tahminlerinin de ötesinde olacağını öngörüyor

*Daha düşük büyüme ve zayıf TL bankaların aktif kalitesi, kârlılığı ve sermayesini olumsuz etkileyecek, bu etki bundan önceki tahminlerimizin ötesinde olacak

*Tüm Türk finans kuruluşlarının uzun vadeli mevduat ve kredi notunun görünümü negatif

*Negatif görünüm nedeniyle kredi notlarının yükseltilmesi ihtimali düşük

*Not görünümü bankaların dış fonlamaya bağımlılığının azalması, TL'nin veya sorunlu kredi stokunun istikrar kazanması halinde durağana çevrilebilir

*Piyasadaki yüksek volatilitenin devamı, şirket temerrütlerinde keskin artış, düşük sermaye rasyoları veya kârlılıkta öngördüğümüzden fazla düşüş kredi notunun düşmesine yol açabilir

Kaynak: Reuters

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