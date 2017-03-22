"MODEF 2017" KAPILARINI AÇTI

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl 37'incisi düzenlenen Mobilya ve Dekorasyon Fuarı (MODEF) kapılarını açtı.

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan, İnegöl Uluslararası Fuar Merkezinde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, mobilya sektörünün Türkiye'de ihracat şansı en yüksek sektörlerden birisi olduğunu belirtti.

Ercan, sektörde dünyada en büyük rakiplerinin İtalya olduğuna işaret ederek, "İtalya'nın 2014 yılı itibariyle cari olarak ihracatı mobilyada 20 milyar dolar. 2014 yılında Türkiye Cumhuriyeti olarak bizim ihracatımız koyulan 500 milyar dolar ihracat hedefine rağmen, mobilyada 2,2 milyar dolar. Buna rağmen biz bu şansımızı en iyi şekilde değerlendirmek mecburiyetinde olduğumuzu gördüğümüz için de sürekli mobilya sektörünün önemini yetkililerimize, siyasilerimize ifade etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Mobilya sektörünün önünün açılması halinde kısa vadede 10 milyar dolar rakamını yakalamanın mümkün olduğunu anlatan Ercan, şöyle devam etti:

"Mobilya'da sıkıntılarımız var. Sorunlarımız var. Bunların altını çizmek gerekmiyor. Herkes bu sorunları gayet iyi biliyor. Ancak Türkiye mobilya sektörü eğer önü açılır, biraz fırsatlar sunulabilirse orta vadede 10 milyar dolar rakamını yakalamamız işten bile değil. İnegöl mobilya sektöründe bugün çok iddialı bir duruma gelmiştir. 'Mobilya'nın başkentiyiz' diyebilecek kadar iddia sahibi olmuştur. İnegöllüleri bu konuda kutluyorum."

- "İnegöl, mobilya sektörüne yön veriyor"

MODEF Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ da bir asra yakındır İnegöl'de mobilya üretildiğini belirtti.

İnegöl'ün Türkiye mobilya ihracatında ve üretiminde çok ciddi bir noktada olduğunu ifade eden Uğurdağ, şunları kaydetti:

"Türkiye mobilya üretiminin yüzde 35'ini, ihracatının yüzde 15'ini karşılayan İnegöl, mobilya sektörüne yön veriyor, liderlik ediyor ve yön ve liderlik etmeye aynı şekilde devam edecektir. Bu sektör, İnegöl'de yaşayan insanların yüzde 70-80'inin sosyal ekonomik hayatında çok önemli bir yerde. Onun için İnegöl mobilya şehri, mobilyanın başkenti. 355 milyon dolar ihracat ve çok ciddi şekilde ihracat fazlası veriyoruz. Ancak şunu da ifade etmek istiyorum ki; 'Biz geçmişimizden övüneceğiz, geçmişimizi unutmayacağız, şükredeceğiz ama gelecekte ne yapmalıyız, önümüzdeki dönem nasıl büyümeliyiz, plan ve projemizi çok ciddi bir şekilde ortaya nasıl koyabiliriz?' diye önümüze hedef koymalıyız. İnegöl gerçek anlamda artık hiçbir tereddüt kalmadan Türkiye mobilya sektörünün öncüsü ve lideridir."

Bursa Valisi İzzettin Küçük'ün de katıldığı törenin ardından, fuarın açılışı gerçekleştirildi.

168 firmanın ürünlerini sergilediği fuar, 26 Mart'ta sona erecek.

Anadolu Haber Ajansı