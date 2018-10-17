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MOBİLYA VE EV DEKORASYON SEKTÖRÜNE 1 MİLYAR TL’LİK YATIRIM

Başta mobilya ve dekorasyon olmak üzere bir evin ihtiyacı olan her şeyi tek bir çatı altında toplayan Home City Pendik AVM, 18 Ekim Perşembe günü 14.00’de kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin ilk ve tek mobilya ve ev dekorasyon AVM’si olan Home City Pendik, 1 Milyar TL’lik yatırımla hayata geçiriliyor. Yeni evlenecek çiftlerin, evini yenilemek isteyenlerin ve yeni ev sahiplerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak olan Home City Pendik AVM’de Türkiye’nin önde gelen 100 mobilya ve dekorasyon markası bulunuyor. Açılışa özel hazırlanan sürpriz etkinlik ve kampanyalar ile ziyaretçilerini karşılayacak olan AVM, dört mevsim mobilya alışverişi imkânı sunuyor.

MOBİLYA VE EV DEKORASYON SEKTÖRÜNE 1 MİLYAR TL’LİK YATIRIM

Başta mobilya ve dekorasyon olmak üzere bir evin ihtiyacı olan her şeyi tek bir çatı altında toplayan Home City Pendik AVM, 18 Ekim Perşembe günü 14.00’de kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin ilk ve tek mobilya ve ev dekorasyon AVM’si olan Home City Pendik, 1 Milyar TL’lik yatırımla hayata geçiriliyor. Yeni evlenecek çiftlerin, evini yenilemek isteyenlerin ve yeni ev sahiplerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak olan Home City Pendik AVM’de Türkiye’nin önde gelen 100 mobilya ve dekorasyon markası bulunuyor. Açılışa özel hazırlanan sürpriz etkinlik ve kampanyalar ile ziyaretçilerini karşılayacak olan AVM, dört mevsim mobilya alışverişi imkânı sunuyor.

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:22
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MOBİLYA VE EV DEKORASYON SEKTÖRÜNE 1 MİLYAR TL’LİK YATIRIM

Türkiye’nin ilk ve tek ev mobilya dekorasyon AVM’si olan Home City Pendik’in açılışına sayılı günler kaldı. 18 Ekim Perşembe günü 14.00’de açılacak olan AVM, Türkiye’nin önde gelen 100 mobilya ve dekorasyon markası ile ziyaretçilerini karşılayacak.

90 Bin Metrekarelik Alanda Dört Mevsim Mobilya Alışverişi

Home City Pendik; mobilya ve ev dekorasyon sektörünü organize perakende modelinden modern bir alışveriş merkezine dönüştüren örnek ve öncü bir proje olma özelliği taşıyor. 1 milyar TL’lik yatırımla hayata geçirilen AVM; ev tekstilinden züccaciyeye halıdan perde ve aydınlatmaya kadar birçok markayı barındırıyor. Yeni evlenecek çiftlerin, evini yenilemek isteyenlerin ve yeni ev sahiplerinin tüm ihtiyaç ve beklentilerini tek çatı altında toplayan Home City Pendik AVM,dört mevsim mobilya alışverişi imkânı sunuyor. 1.000 araçlık otopark kapasitesine sahip olan AVM, mobilya ve ev dekorasyon mağazalarının dışında yeme içme hizmetleri ve çocuk alanları ile keyifli bir ‘Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ olmayı hedefliyor.

Pendik’ te, E5 - Tem bağlantı yolu üzerinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı karşısında yer alan Home City AVM’ ye Gebze- Kartal - Kurtköy - Pendik hatlarında yer alacak ücretsiz müşteri servisleri ile ulaşılabilecek. AVM, uçak saatini beklerken keyifli zaman geçirmek isteyenlerin uğrak yeri olacak.

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