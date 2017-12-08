Mobilya sektörü her geçen yıl ihracatını artırıyor

2017’nin ilk 11 ayında yoğun olarak çalışarak geçtiğimiz yılın rakamlarına bu süreçte ulaştıklarını belirten İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, ihracat rakamını 1,2 milyar dolar seviyesine yükselttiklerini söyledi.

Güleç: 2017 yılsonu hedefimiz 1,3 milyar dolar

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği olarak Türkiye mobilya sektörünün yüzde 32,8’ini sırtladıklarını aktaran Güleç, 2018 yılının Eylül ayında bu rakamlara ulaşma hedefinde olduklarının altını çizdi. Yılsonu hedeflerinin ise 1,3 milyar dolar olduğunu belirten Güleç, 2018 yılsonunda bu rakamı 1,5 milyar dolara yükseltmek için çalıştıklarını aktardı. İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği olarak Türkiye mobilya sektörünün hedeflerine ulaşması için var güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Güleç, “Bu çalışmalarımızın neticesinde önümüzdeki 5 yıl içinde de Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ihracatçı ülkesi içinde görmek için elimizi taşın altına koyuyor, sektörümüzü tüm paydaşlarıyla büyütmek için spesifik projeleri hayata geçiriyoruz. Çünkü hedefimiz çok net; Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda sektörümüzle birlikte ülke ekonomisinin büyüdüğünü görmek” dedi.

“Birlik olarak gelecek yıl ihracat hedefimiz; 1,5 milyar dolar”

Öte yandan ihracatla büyüme hedefi doğrultusunda sektörün yeni pazarlara ulaşarak ihracat gücünü artırması için küresel pazarlarda yüksek perdeden konuşulması gerektiğini inandıklarını söyleyen Güleç, bunun için dünyanın farklı noktalarındaki fuarlara Türk heyetlerini götürdüklerini belirtti. Güleç, “2018’in ilk dört ayında gerçekleşecek olan Çin Uluslararası Mobilya Fuarı CIFF, Amerika’da gerçekleştirilen Highpoint 2018 Sonbahar Mobilya Fuarı, Almanya düzenlenen MOW Fuarı ve Türkiye’nin en önemli fuarlarından Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı için yaptığımız çalışmalar sonucunda 2018’in ilk 9 ayında ihracat rakamımızı 1,2 milyar dolar seviyesine yükseltmeyi hedefliyoruz. Ve bu güçle de yılı 1,5 milyar dolarla kapatmak için çalışmalarımıza şimdiden başladık.”

Ayrıca birlik olarak mobilya sektöründe hedef ve fırsat pazarlarını daha sistematik olarak belirlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, “Biz ihracat hedefimize ulaşmak üzere uygun stratejileri üretmek; üretim odaklı olmaktan çok pazar odaklı olmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ve bugün geldiğimiz noktada ihracatçılarımız ‘Bölgesel’ oyuncudan ‘Küresel’ oyuncu olma yolunda evrildi ve dünyada 200’den fazla gümrük bölgesine ihracat yapmaya başladı. Biz bu hedeflere ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. Çünkü bakış açımızı değiştiren ‘Zihinsel bir Devrim’e ve ‘Ezber bozan’ stratejiyi benimsedik. Biz sektörümüzün gücünü biliyor, ona göre kendimize hedef belirliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın söylediği gibi ülke ekonomisine katkı sağlayacak tüm parametrelerde olmaya çalışıyor, dünyanın farklı lokasyonlarındaki iş insanlarıyla el sıkışıyoruz. Sektörümüzün geleceği için var gücümüzle çalıyoruz.”