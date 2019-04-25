MMO: 91 bin işsiz mühendis var

TMMOB’a bağlı Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) her ay iktisatçı Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 48.’sinde, sanayide emeğin durumuna, ücretlere ve işsizlik sorununa ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

Bültende asgari ücret düzeyinin dışındaki bütün ücret seviyelerinde ücretlerin reel olarak 3 çeyrektir gerilediği bildirildi.

Aynı çalışmada mühendisler arasında işsizlik oranının da yüzde 10’u aştığı kaydedildi. İşsiz mühendis sayısı da 2017’ye göre 18 bin artarak 91 bine çıkmış durumda.

MMO’nun verilerine göre 12 ayda istihdam 872 bin azalırken, bunun 200 bine yakını imalat sanayi ve madencilikte gerçekleşti. İnşaat bu 12 ayda 480 bin istihdam kaybetti.