MLP CARE YILIN İLK YARISINDA BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRDÜ

2018 yılının ilk yarısında açılan Pendik ve Mersin hastanelerinin etkileri çıkarıldığında, karşılaştırılabilir FAVÖK geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 artışla 262 milyon lira; hastanelerin etkileri dahil edildiğinde FAVÖK ise 19,4 artışla 250 milyon lira oldu.

MLP Care kur artışının kârlılığa etkisini, 2018-2020 yıllarına ait sendikasyon kredilerinin Euro cinsinden anapara ve faiz ödemeleri için yaptığı kur sabitlemesi ile en azda tutmayı planlıyor.

Şirket 2018’in ilk yarısında sağlık turizmi hasılatını yüzde 60’dan fazla artırdı.

MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Dr. Muharrem Usta, “Pek çok segmentte güçlü büyümemizi sürdürdük. Sağlık turizmi de bu alanlardan biri… Bu yılın ilk yarısında İstanbul ve Pendik’te açtığımız iki hastane ile kapasite artırma planlarımızı da hayata geçirdik. Tüm hastalarımıza sınıfının en iyi sağlık hizmeti standartlarını sunmaya ve stratejimize uygun büyümeye devam edeceğiz” dedi.

Medical Park ve Liv Hospital hastanelerini bünyesinde bulunduran Türkiye’nin en yaygın özel sağlık kurumu MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MLP Care), 2018 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket bu yılın ilk yarısını, hasılat ve düzeltilmiş faiz, amortisman ve vergi öncesi kârındaki (FAVÖK) güçlü büyüme ile tamamladı.

İlk altı aylık sonuçlarına göre şirketin hasılatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 büyüyerek 1 milyar 470 milyon lira olarak gerçekleşti. 2018 yılının ilk yarısında açılan Pendik ve Mersin hastanelerinin etkileri çıkarıldığında, karşılaştırılabilir FAVÖK geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 artışla 262 milyon lira; hastanelerin etkileri dahil edildiğinde FAVÖK ise 19,4 artışla 250 milyon lira oldu.

Şirketin 2017 yılı birinci yarısında 20 milyon lira olan net zarar rakamı da 2018 ilk yarısında 8 milyon liraya geriledi.Net zararın oluşmasında şirketin ilk yarıdaki 110 milyon lira tutarındaki kur farkı gideri etkili oldu.MLP Care kur artışının kârlılığa etkisini, 2018-2020 yıllarına ait sendikasyon kredilerinin Euro cinsinden anapara ve faiz ödemeleri için çapraz faiz döviz işlemleri aracılığıyla yaptığı kur sabitlemesi ile iki yıl boyunca en azda tutmayı planlıyor.

Şirketin 2018 yılı ilk yarı performansı ile ilgili değerlendirmede bulunan MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Dr. Muharrem Usta şöyle konuştu:

“Pek çok segmentte güçlü büyümemizi sürdürdük. Sağlık turizmi de bu alanlardan biri… Yabancı hasta hasılatımız yüzde 60’tan fazla büyüme gösterdi. Bu büyümede hasta sayısındaki artışa ek olarak, yurtdışından gelen hastaların daha kompleks işlemlere olan talebindeki artış ve kur farkları etkili oldu. Bu alandaki büyümemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

İlk altı ayda ayrıca belirlediğimiz takvim doğrultusunda açtığımız İstanbul ve Mersin’deki iki hastanemiz ile planladığımız kapasite artışını da başarı ile tamamladık. Bu hastanelerin her ikisinin de hasılata olan katkıları planlarımıza uygun olarak devam ediyor.

Önümüzdeki iki yıl içinde yapılacak yabancı para cinsi borç ödemeleri için kur sabitlemeye gittiğimizi kısa süre önce açıklamıştık. Halka arzdan sonra gerçekleştirdiğimiz sermaye artışı ve kur sabitleme işlemleri, bilançomuzu güçlendirirken aynı zamanda Euro cinsi kredinin ilerleyen dönemlerde kâra etkisini de hafifletecektir.”