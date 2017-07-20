MİRAS PAYLAŞAMAYAN AİLELER GAYRİMENKUL ÇÖZÜM MERKEZİ'NE BAŞVURDU

İSTANBUL (AA) - HANDAN GÜNEŞ - Turyap Genel Müdür Yardımcısı Deniz Çağlar, önceki yıl kurdukları Gayrimenkul Çözüm Merkezi'ni geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Türkiye'de mal (miras) paylaşamadığı için aileler parçalanıyor. Bir yılda 150'nin üzerinde vaka ile ilgilendik. Bu vakaların 83'ü mirasa dayalı mal paylaşımından oluşuyor." dedi.

Deniz Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Turyap'ın, 1985'te kurulmuş Türkiye'nin "ilk" emlak pazarlama zinciri ve hizmet kategorisinde 32 yıl boyunca faaliyet yürüten "ender" şirketlerden biri olduğunu söyledi.

Turyap'ın şu anda yurt içinde 350'ye yakın temsilcilik ağı ve yurt dışında 9 noktada yer aldığını aktaran Çağlar, 2018 itibarıyla 30 ülkede faaliyet göstermeyi amaçladıklarını bildirdi.

Gelecek planlarının, önceki yıl kurdukları Gayrimenkul Çözüm Merkezi'ni geliştirmek olduğunu belirten Çağlar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de mal (miras) paylaşamadığı için aileler parçalanıyor. Bir yılda 150'nin üzerinde vaka ile ilgilendik. Bu vakaların 83'ü mirasa dayalı, 31'i ipoteğin paraya çevrilmesi, 19'u kentsel dönüşüm, 7'si ortaklığın sonlandırılması ve 12'si boşanma sonrası mal paylaşımından oluşuyor.

Adliyelerde yıllar süren bir dava süreci var. Zaten belli prosedürleri yapana kadar 2 yıl geçiyor. O arada hasımlık giderek artıyor. Ancak burada öyle değil. Türkiye'de bu bir eksiklikti. Bizim çözüm kurulumuzda yetkin psikologlar dahi var. Herkese hakkaniyet ölçüsünde, kişilerin malının gerçekte ne olduğunu ortaya çıkartıp hukuk kuralları çerçevesinde nasıl paylaşmaları gerektiğini anlatıyoruz. Şu anda 60'a yakın vaka ile ilgileniyoruz. Bunlara sürekli yenileri ekleniyor. Ayrıca, değişik illerden çözüm merkezi kurma konusunda bayilik talepleri de almaya başladık."

- "Uygun fiyatlı yerler satarak vatandaşlığın önünü açıyorlar"

Turyap Genel Müdür Yardımcısı Çağlar, Türklerin 40-50 yıldır Miami'den konut aldığını hatırlatarak, "Miami'de en ucuz daire 100 bin dolardan başlarken, İstanbul'da alacağınız yer yaklaşık 300 bin dolar seviyesine denk geliyor. Miami'yi tercih etmelerinin nedeni, hem fiyat avantajı hem de sayfiye bölgesi olması... Uzun süre konaklama yaptığınızda size vize hakkının yanı sıra ABD vatandaşlığı hakkı da doğabiliyor. ABD'de doğum yapmayı tercih edenler de 3-4 ay orada ikamet ediyor. Bu da Miami gibi kentlerin tercih edilmesine neden oluyor." şeklinde konuştu.

İstanbul'un Etiler-Levent aksında fiyatların 2-3 milyon lira seviyesinde bulunmasına karşın Londra'nın merkez noktasında bu rakamın 10 kattan fazla olduğuna işaret eden Çağlar, "Dolayısıyla bugün Londra'dan yer almak problemli. Londra'da yaşayan bir Türk, aynı parayla İstanbul'dan yer almayı tercih ediyor." dedi.

- "Türkler, Almanya, Portekiz, İspanya ve Yunanistan'dan gayrimenkul alıyor"

Deniz Çağlar, Türklerin yurt dışından gayrimenkul alma eğilimi konusunda araştırma yaptırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bize gelen verilere göre, Türkler, Almanya, Portekiz, İspanya ve Yunanistan'dan gayrimenkul almayı tercih ediyor. Almanya'da zaten yoğun bir Türk nüfusu var. Portekiz, İspanya ve Yunanistan ise son dönemde bir atak yaptı. Uygun fiyatlı yerler satarak vatandaşlığın önünü açıyorlar. Avrupa coğrafyasında vatandaşlık önemli. Çünkü Avrupa vatandaşı olduğunuzda bütün dünyayı dolaşma serbestliğine kavuşuyorsunuz. Amerikan vatandaşı olduğunuzda da çoğu ülke vizesiz kabul ediyor. Dolayısıyla Türklerin yurt dışından ev almasının ana sebebi; dünyayı serbestçe dolaşma imkanına kavuşma isteğidir. Yoksa Türkiye'de ortalama bir vatandaşın, bu ülkelerden yer almak ve yaşamlarını orada devam ettirmek gibi bir tercihi yok. Çünkü kendi ülkelerinde kalmayı tercih ediyorlar. Terk edemeyeceği bağlantıları, akrabaları, dostları var. Ayrıca, ABD veya Avrupa'nın herhangi bir ülkesine gittiğinizde size birinci sınıf vatandaş muamelesi yapmıyorlar. Yabancı fobisi nedeniyle dışlıyorlar. Bunu yaşamaktansa kendi ülkelerinde yaşamayı tercih ediyorlar."

Anadolu Haber Ajansı