Milyonlarca çalışan BES’lenecek!

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamında 2017 yılıyla birlikte devreye alınan Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) altıncı ve son faz, 5-9 çalışanı bulunan 283 bin şirketin 1 Ocak 2019’da sisteme dahil olmasıyla devreye giriyor. Böylece özel sektör ve kamudaki 45 yaş altı çalışanların zorunlu ve otomatik olarak BES'e dahil edildiği Otomatik Katılım Sistemi, çalışan sayısına göre kademeli olarak hayata geçirilmiş olacak. Buna ek olarak, mevzuat gereği BES’ten ayrılan çalışanlar 2 yılda bir yeniden otomatik olarak sisteme dahil edildiğinden, 2017’de sistemden ayrılan yaklaşık 7,7 milyon sigortalı çalışan, 2019 yılı Nisan ayında yeniden otomatik BES’e dahil olacak.

Bu kapsamda, küçük-büyük tüm şirketlerin ve özellikle de insan kaynakları (İK) profesyonellerinin Otomatik Katılım Sistemi’ne dair tüm iş yükünü kolaylaştırmak isteyen personel yönetim yazılımı Kolay İK, Anadolu Hayat Emeklilik ile yeni bir iş birliğine imza attı. Çalışan sayısından bağımsız olarak tüm şirketlerin otomatik katılım adımlarını yönetebilecekleri Kolay İK BES Otomatik Katılım Yazılımı özelliğine Anadolu Hayat Emeklilik de katıldı. Bu sayede şirketler, işe yeni giriş yapan çalışanlarını otomatik olarak sisteme dahil edebilirken işten çıkış bildirimlerini de yine otomatik olarak Anadolu Hayat Emeklilik'e gönderebiliyor. İK uzmanları, yazılım üzerinden çalışanları için kolayca hesap açılış sürecini tamamlayabiliyor, ödemelerini yapabiliyor, katılım oranlarını görüntüleyebiliyor, sistemden ayrılmak isteyen çalışanların taleplerinin güncel durumunu görüntüleyebiliyor. Ayrıca Kolay İK Bordro uygulaması sayesinde aylık maaş bildirimleri hızlı bir şekilde Anadolu Hayat Emeklilik’e iletiliyor. Günün sonunda tüm çalışan talepleri ve değişiklikler ayrıntılı bir şekilde anında raporlanabiliyor.

İş birliğini değerlendiren Kolay İK Kurucu Ortağı Çağlar Yalı, şunları aktardı: “Bireysel Emeklilik Sistemi’nin ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirdiğimiz Kolay İK BES Otomatik Katılım Yazılımı’na gösterilen ilgi, bizi yeni iş birliklerine yönlendirdi. Hayat sigortası ve bireysel emekliliğin lider şirketlerinden Anadolu Hayat Emeklilik ile iş birliğine başlamamız , bizim için çok önemli. Sadece 9 ayda Kolay İK üzerinden 46 şirketin otomatik katılım işlemlerini gerçekleştirdik. Anadolu Hayat Emeklilik ile ciddi bir ivme kazanacağımıza inanıyorum.”