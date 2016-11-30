MİLYONER SAYISI 100 BİNİ GEÇTİ

İSTANBUL (AA) - SÜMEYYE DALKILINÇ - Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan yurt içi yerleşik mudilerin sayısı 100 bini geçti. AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Ekim 2016 itibarıyla Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan mudi sayısı 100 bin 974 olarak gerçekleşti. Bu mudilerin banka hesaplarındaki tutar 656 milyar 328 milyon lira olarak kaydedilirken, yurt içi yerleşik mudilerin bankalardaki toplam mevduatı ise 1 trilyon 271 milyar lira oldu. Buna göre bankalardaki paraların yarısının milyonerlerin olduğu görüldü. Geçen yılın aralık sonu itibarıyla bakıldığında, hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası bulunan mudi sayısı 93 bin 8 iken, bu kişilerin hesaplarındaki tutar ise 594 milyar 661,1 milyon lira olarak gerçekleşmişti. Böylece milyoner sayısı bu yılın ekim ayında 2015 sonuna kıyasla 7 bin 966 kişi daha artarken, söz konusu kişilerin banka hesaplarındaki tutar da 61 milyar 667 milyon lira yükseliş kaydetti.



Hesap sayısı 8 milyon 495 bin 885 daha arttı

Yurt dışı yerleşik mudilerin hesapları da eklendiğinde, milyonerlerin bankalardaki toplam mevduatı ekim sonunda 714 milyar 582 milyon liraya ulaştı. Aynı dönemde bankalardaki toplam mevduat ise 1 trilyon 361 milyar 957 milyon lirayı buldu. Yurt içi yerleşik milyoner mudilerin kıymetli depo hesapları ise geçen aralık sonu itibariyle 1 milyar 536 milyon lira olarak gerçekleşirken, ekim 2016'da 2 milyar 231 olarak kaydedildi. Bu milyonerlerin aynı dönemdeki Döviz Tevdiat Hesaplarının (DTH) Türk lirası karşılığı da 281 milyar 15 milyon liradan, 277 milyar 575 milyon liraya geriledi. Öte yandan, Türkiye'de, geçen yılın aralık ayında 64 milyon 657 bin 257 olan banka hesap sayısı, ekim sonu itibarıyla 73 milyon 153 bin 142'ye tırmandı. Böylece geçen 10 aylık sürede hesap sayısı 8 milyon 495 bin 885 daha artış kaydetti.

Anadolu Haber Ajansı