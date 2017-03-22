"MEVCUT SİSTEMİMİZ BANA GÖRE ARIZALI"

MARDİN (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, "Hükumet bizim açımızdan ekonominin sinir uçlarına dokunan çalışmalar yapıyor, elle tutulan teşvikler veriyor." dedi.

Olpak, MÜSİAD Mardin şubesi tarafından Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen "Gelecek senin, sahip çık" toplantısında yaptığı konuşmada, iş dünyasının istikrarın sürmesinden emin olmak istediğini bildirdi.

Bölge ve ülke için büyük önem taşıyan Cazibe Merkezleri Programını desteklediklerini vurgulayan Olpak, şöyle devam etti:

"Diğer bir konu da istihdamla ilgili seferberlik. MÜSİAD olarak biz bu sürece destek vereceğimizi söyledik. Cumhurbaşkanlığı başkanlığında asgari ücret noktasında 'netini sen öde brütünü ben ödeyeceğim.' yaklaşımını da son derece doğru buluyoruz. Bu konuda iş dünyası olarak elimizi kolumuzu hatta bütün vücudumuzu taşın altına koymamız gerektiğini düşünüyoruz. Kredi garanti fonu sistemi hızlandırıldı. Çok güzel bir imkan. Böylesi fırsatlar her zaman elimize geçmez. Hakikaten hükumet bizim açımızdan ekonominin sinir uçlarına dokunan çalışmalar yapıyor, elle tutulan teşvikler veriyor."

Olpak, anayasa değişikliği sürecine değinen ve geçmişte yaşanan darbe ve muhtıra dönemlerini anlatarak, anayasanın sonuçlarından net olarak iş dünyasını etkilediğini belirtti.

- "Mevcut sistemimiz bana göre arızalı"

Olpak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mevcut anayasanın bazı garip maddeleri ve bazı garip yorumları bizim iş yapmamızı engelledi ve engelliyor. Mevcut sistemimiz bana göre arızalı. Kuvvetler ayrılığı falan yok, kuvvetler karmaşası var. Sitemi kuranlar 1980 de kuvvetleri ayırmak yerine birbirine içine sokmuşlar. Anayasa bizim hakkımızı devlete karşı korumak için yapılır. Devleti bana karşı korumak için yapılmaz. Anayasa devletin beni iyi yönetmesi için kurgulanır, beni iş yapamaz şekilde ayağımdan prangalaması için yapılmaz. Siyasiyi köşeye sıkıştırmak, seçilmiş iradeyi köşeye sıkıştırmak için yapılmaz."

- "Yeni anaysa bir ihtiyaç"

Türkiye'nin 2007 ve 2008'de de anayasadan kaynaklanan belirsiz bir dönem yaşadığını işaret eden Olpak, "16 Nisanda yapılacak olan halk oylamasında milletin kararını hep birlikte göreceğiz ama bir tercih olmadığını düşünüyoruz. Bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Geleceğimiz için bir ihtiyaç." dedi.





- "Ülke gündeminden terör inşallah kalkacak"

Mardin Valisi Mustafa Yaman ise başarılı operasyonlarla bölgenin terörden temizlendiğini belirtti.

Terörün ülke gündeminden çıkacağını ve Mardin'in huzur şehri olacağını vurgulayan Yaman, "Bu şehrin ve bölgenin insanları bu bölgede ve şehirde huzur içerisinde yaşayacaklar. Ülke gündeminden terör inşallah kalkacak." dedi.

Toplantıda AK Parti Mardin Milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı da bir konuşma yaptı.

Anadolu Haber Ajansı