"MEVCUT BÜYÜME ORANLARIMIZ, BİZİM İÇİN YETERLİ DEĞİLDİR"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Mevcut büyüme oranlarımız, bizim için yeterli değildir. Ülke olarak, daha hızlı büyüme rakamları yakalamalıyız. Yeniden gaza basmalı, hızımızı artırmalıyız." dedi.

Özlü, AK Parti Bakırköy İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Bakırköy Buluşmaları" programındaki konuşmasında, her şeyin aksine Türkiye’nin büyüdüğünü ve büyümeye devam edeceğini belirterek, sanayicilerin Türkiye’ye yatırım yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Zonguldak’ı, inşaat edilmesi planlanan liman projesi sebebiyle ziyaret ettiğini hatırlatan Özlü, “Proje 100 yıllık bir proje. Sultan 2. Abdülhamit’in hayal ettiği bir proje. O projeyi hayata geçiriyoruz. Zonguldak’ı gezerken çok bakımsız olduğunu gördük. Bunun sebebi Zonguldak Belediyesi’dir. Gittiğimiz yerlerde belediyesi AK Parti’de olmayan şehirlerin bakımsız olduğunu hemen fark ediyoruz. Aynı şeyi Adana’da gördük. Ekonomik verilere göre de baktığımızda Adana da sandığımız kadar iyi durumda değil. Bunun bir sebebi belediyenin AK Parti’de olmamasıdır. Hem Zonguldak hem Adana örneği AK Parti’de olmayan belediyelerin, şehirlerimizi geride bıraktığının somut göstergesidir. Bu sebeple Bakırköy önemli. Bir sonraki dönemde Bakırköy Belediyesi’nin alınmasını istiyoruz." diye konuştu.

Özlü, NATO üyesi ülkelerin problemleri çözmek yerine, problemleri halının altına süpürdüğüne dikkati çekerek, “Mülteci sorunu doğuran Suriye’deki siyasal krizdir. Suriye’deki siyasal kriz çözülmeden mülteci krizi çözülmez. Batılılar sadece sonuçlarla ilgileniyor. ‘Terör ve güvenlik AB’ye gelmesin, gerisi önemli değil’ diyorlar. Yani Suriye’de kriz var. Bunlar onları çok ilgilendirmiyor.” ifadelerini kullandı.

NATO’nun güvenliği çözmede yetersiz kaldığı kanaatinde olduğunu dile getiren Özlü, “Zaten yeterli olsa, dünya bu hale gelmezdi. En büyük güç insanın kendi içindeki gücüdür. Türkiye olarak çalışacağız, uğraşacağız ve kendi gücümüzle bir yere geleceğiz.” dedi.

Özlü, yaşanan bunca ihanete rağmen, Türkiye’nin dimdik ayakta durduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye’ye bu gücü veren AK Parti’dir. AK Parti’ye gücünü verenler ise sizlersiniz. AK Parti gücünü milletimizden ve teşkilatımızdan alan bir partidir. Tek başına iktidarda AK Parti’nin olması birliğinin, bütünlüğünün, gelişmenin ve kalkınmanın teminatı. Sırtını terör örgütlerine yaslayan partiler olabilir. Yabancı ülkelerden, uluslararası güç odaklarından, medya kuruluşlarından medet umanlar olabilir. Ancak biz, sadece milletimize güveniyoruz. Milletimiz de bunu görüyor. Bunu gördüğü için de, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve dava arkadaşlarının her zaman yanında yer alıyor.

2000’li yılların başına kadar, kendi içine kapanık, öz güveni yitik, hedefleri belirsiz, iddiaları zayıf bir Türkiye vardı. Bırakın dünyadaki mazlumlara umut olmayı, kendi vatandaşlarına bile doğru düzgün hizmet veremeyen bir Türkiye vardı. Milletimiz, böyle bir Türkiye’yi hak etmiyordu. Ancak böyle bir Türkiye, içeride ve dışarıda bazı çevrelerin işine geliyordu. İşte Recep Tayyip Erdoğan, o çevrelerin tekerine çomak sokan kişidir. 14 yıllık AK Parti iktidarının neticesinde, bugün bambaşka bir Türkiye tablosu ortaya çıkmıştır. Artık Türkiye, tüm dünyanın gıptayla takip ettiği güçlü bir ekonomiye sahiptir. Artık Türkiye, Marmaray gibi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi, yakında açılışını yapacağımız Avrasya Tüneli gibi dev projeleri kendi imkanlarıyla hayata geçirebilen bir ülkedir. Türkiye, eskiden tanklarının modernizasyon işini bile yabancı ülkelere yaptırmak zorunda olan bir ülkeydi. Bugün ise Türkiye, kendi tankını, piyade tüfeğini, gemisini, helikopterini, insansız hava araçlarını, uydularını, yerli ve milli olarak yapabilen bir ülkedir. En önemlisi de şudur ki artık Türkiye, kendi kararlarını tamamen kendisi alan hür ve özgür bir ülkedir. İstemeseler de herkes buna alışmak zorundadır."

"FETÖ, PKK veya DAEŞ ile olan mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz”

Bakan Özlü, HDP’li vekillerin tutuklanmasına da değinerek, “AB tarafından sert açıklamalar geldi. Eskiden olsa, devlet büyükleri, alttan almaya, olayı yumuşatmaya gayret ederlerdi. Ancak bizim cevabımız daha da sert oldu. Çünkü biz haklıyız. Yabancı ülkeler, terör örgütleriyle böyle açıktan ilişki kurdukları sürece, bize herhangi bir konuda bir cümle dahi söylemeye hakları olamaz.” şeklinde konuştu.

15 Temmuz’da darbe girişimine, TBMM dahil birçok yerin uçaklarla bombalanmasına rağmen AB’nin derdinin tutuklanan askerler olduğunu kaydeden Özlü, “Bunların derdi FETÖ nedeniyle kamudan atılanlar. HDP milletvekilleri, mahkemeye gidip ifade vermiyorlar. AB onlara da sahip çıkıyor. Siz onlara sahip çıkıyorsanız, biz de milletimize ve devletimize sahip çıkıyoruz. FETÖ, PKK veya DAEŞ ile olan mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Özlü, bütün bu yaşananlara rağmen Türkiye’nin yoluna emin adımlarla ilerlediğini belirterek, şunları kaydetti:

“Birçok ülke, bizim son birkaç yıldır yaşadıklarımızın onda birini yaşasaydı, düştüğü yerden bir daha doğrulamazdı. Ancak Türkiye, çok güçlü bir ülkedir. Türkiye, tarihinden ve milletimizden aldığı güçle, yoluna emin adımlarla devam edecek. Mesela ekonomiye baktığımızda, Türkiye’nin hala dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olduğunu görüyoruz. Yine de mevcut büyüme oranlarımız, bizim için yeterli değildir. Ülke olarak, daha hızlı büyüme rakamları yakalamalıyız. Yeniden gaza basmalı, hızımızı artırmalıyız. Türkiye’nin büyümesi ihracata, ihracatın büyümesi de sanayi üretimine bağlıdır."

Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ve AK Parti Bakırköy İlçe Başkanı Aysun Çelikler'in yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

Anadolu Haber Ajansı