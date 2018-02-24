‘MESA CADDE’ YÜKSELİYOR, YAŞAM STANDARTLARI DEĞİŞİYOR

Gayrimenkul sektörünün güçlü temsilcileri MESA, ASLAN YAPI ve CABA ortaklığında Maltepe’de yükselen MESA CADDE adalar manzarasının yanı sıra sahil aksına yürüme mesafesindeki benzersiz konumu ve ulaşım kolaylıklarıyla da öne çıkıyor.

MESA CADDE Avrupa standartlarını Cadde’ye getiriyor…

MESA CADDE, en prestijli uluslararası gayrimenkul ödülleri arasında yer alan “International Property Awards”un, en önemli bölgesel kategorisi “European Property Awards”da “Architecture Multiple Residence for Turkey – Çoklu Konut Mimarisi” dalında aldığı ödüle layık görüldü.

MESA CADDE’nin basın lansmanı, 23 Şubat Cuma günü, 3 büyük firmanın üst düzey yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşti…

MESA CADDE’nin lansmanı, MESA Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mert Boysanoğlu, CABA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Balyen, ASLAN YAPI İcra Kurulu Üyesi ve Projeler Koordinatörü Mesut Arslan ve İki Design Group Kurucu Ortağı Murat Kader’in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

MESA’nın 2019 yılında 50’nci kuruluş yıldönümünü kutlayacağını belirten Mert Boysanoğlu, “MESA olarak bu yıl yani 50’ye 1 kala, birbiri ardına ve güçlü projeleri hayata geçireceğiz. MESA CADDE de MESA’nın bu yoğun sürecinin lansmanı yapılan ilk başlangıç projesi oldu” şeklinde konuştu. Boysanoğlu, MESA CADDE’de dairelerin lansmana özel indirimle 449 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu de sözlerine ekledi.

MESA CADDE’nin yükseldiği araziyi, Mert Boysanoğlu ile yaptıkları sadece bir telefon görüşmesi ile çok kısa sürede gerçekleştirdiklerini belirten Cahit Balyen de, “MESA CADDE’de toprak sahibi olmanın da ayrıcalığını yaşıyoruz ve bu avantajı müşterilerimize sunuyoruz” diyerek, projenin toplam değerini yaklaşık 400 milyon TL olarak açıkladı.

MESA CADDE’de efektif tasarım ve en iyi mimarı çözümlerin yanı sıra en iyi üretim, en iyi satışın da buluştuğunu söyleyen Murat Kader, “Şimdi de en iyilerin buluştuğu bu mükemmel projeyi, müşterilerimize sunuyor” dedi. Kader, MESA CADDE’nin çağdaş kentleşme anlamında da örnek bir proje olduğunu vurguladı.

MESA, ASLAN YAPI, CABA ORTAK SİNERJİSİ İLE YÜKSELİYOR

MESA CADDE’nin, çok özel bir proje olduğuna dikkat çeken Mesut Arslan, “Hiç şüphesiz MESA CADDE’nin sunduğu en büyük ayrıcalığın; gayrimenkul sektörünün 3 büyük firması olan MESA, ASLAN YAPI ve CABA’nın deneyimlerinin bu projede birleşmiş olduğunu” iletti. Diğer bir deyişle MESA, ASLAN YAPI ve CABA’nın ortak imzasını taşıyan bu özel proje, güç birliğinden doğan sinerjisini de yansıtmaktadır. MESA, ASLAN YAPI ve CABA’nın bir diğer önemli özelliği ise mimarisi, ince düşünülmüş teknik detayları, iyi tasarlanmış yaşam alanları ile de birçok açıdan yakaladığı başarılardır. MESA CADDE tasarımda estetiğin, efektif kullanımın ve çevre dokusuyla uyumun buluştuğu, yaşam ile ticari alanların birbirine katkı sağladığı ve üzerinde bulunduğu Bağdat Caddesi ile etkileşime giren bir mimariye sahip olması ile bölgede fark yaratan bir proje olacaktır.MESA CADDE’nin bu çok yönlü mimari başarısı, sınırları aştı ve European Property Awards’da aldığı ödül ile de taçlandırıldı. Proje mimarımız İki Desing Group’un kurucu ortağı Türkiye’nin en önemli mimarlarından Murat Kader’e de burada bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

MESA CADDE BÖLGEYE DEĞER KATIYOR

Yaşamı, alışverişi, denizi ve doğayı aynı caddede buluşturan ve benzersiz atmosfere sahip bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Mesut Arslan, projenin bölgeye katacağı değerin de altını çizdi.“Göz alıcı mağazalar, kafeler, restoranlar ile donatılmış açık hava caddesi MESA CADDE sakinlerinin hayatlarını kolaylaştırırken Maltepeliler için de 7/24 canlı gerçek bir cadde ortamı yaratarak yeni buluşma noktası olacak. Bu renkli açık hava alışveriş caddesinin üzerinde ise; tablo niteliğinde panoramik adalar manzarası ve üstün özellikleri ile mükemmel yaşamın kurgulandığı 6 ile 16 kat arası yükseklikteki 4 konut bloğu yer alıyor. MESA CADDE, 1+1’den 4+1’e kadar uzanan tip ve 76 metrekare ile 229 metrekare arasında değişen faklı büyüklükte zengin daire çeşitliliği ile her ihtiyaca karşılık veriyor” dedi.

LOKASYONDA, MESA CADDE FARKI

MESA Cadde, İstanbul’un eşsiz noktalarından birinde, Maltepe sahil yoluna ise 5 dakikalık yürüme mesafesinde yer alıyor. Bağdat Caddesi’ne 5 dakika, Kadıköy’e ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 20’şer dakikada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne 23 dakikada ulaşım sağlayan MESA Cadde’den 3 dakikada E-5 Karayolu’na, 15 dakikada Metrobüs Söğütlüçeşme Durağı’na gitmek mümkün.

MESA CADDE’YE AVRUPA’DAN ÖDÜL,

MESA CADDE, “Çoklu Konut Mimarisi” kategorisinde büyük ödüle layık görüldü.

MESA CADDE’nin yüksek standartları, en prestijli uluslararası gayrimenkul ödülleri arasında yer alan International Property Awards’un en önemli bölgesel kategorisi olarak kabul edilen European Property Awards (EPA) tarafından da tescil edildi. MESA CADDE, European Property Awards’da tüm rakiplerini geride bırakarak “Architecture Multiple Residence for Turkey – Çoklu Konut Mimarisi” kategorisinde büyük ödüle layık görüldü.

EPA ödüllü MESA CADDE, Bağdat Caddesi’nde insan ölçeğine saygılı tasarımı ve etkileyici adalar manzarasıyla bölgede hakim ve dengeli bir yapı olarak öne çıkıyor. İnteraktif ve yaşayan konut alanları, canlı avlusu ve ticari üniteleri ile Cadde’ye kusursuz bir biçimde eklemlenmeye hazırlanıyor.

MESA CADDE’den, ALIŞVERİŞ CADDESİ!

MESA CADDE sakinleri mağazalar, cafeler ve restoranlarla donatılmış Alışveriş Caddesi’nde tüm ihtiyaçlarını giderebilecekler. Keyifli sohbetlerin durağı açık hava şöminesi, mis gibi nane, kekik kokuları arasında yürüyüş yapıp doğanın güzelliklerini keşfedebilecekleri organik bahçeler, yoga ve pilates için ayrılmış geniş çim alanlar ve özellikle yaz aylarının vazgeçilmezi açık hava sineması, aktivite ve etkinlik alanları ile MESA CADDE, sakinlerine olanakların ötesinde imkanlar sağlıyor. MESA CADDE’de, 6-16 kat arası yükseklikteki 4 konut bloğu, ticari ünitelerin bulunduğu baza üzerinde yükseliyor. MESA CADDE, 1+1’den 4+1’e kadar değişen tip ve büyüklükteki toplam 253 konuttan oluşan seçkin yaşam seçenekleri sunuyor.