Mersin’in sigortacılık haritası açıklandı

Generali Sigorta verilerine göre Mersin’de sigorta hizmeti alanların %73’ü 30-59 yaş altındaki bireylerden oluşurken, genel yaş ortalaması 47 olarak gözlemlendi. Mersinlilerin en çok tercih ettiği sigortacılık ürün ve hizmetleri sırasıyla zorunlu deprem sigortası (DASK), zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortası oldu.

DASK ilk sırada

Generali verilerine göre, Mersinlilerin en çok tercih ettiği sigortacılık ürün ve hizmeti %50’lik oranla zorunlu deprem sigortası (DASK) olurken; %28’i zorunlu trafik sigortası, %20’si ise kasko sigortası aldı.

Kadınların oranı %29

Mersinlilerin online ve acente kanalı üzerinden sigortacılık ürünlerini alma yüzdelerine göz atıldığında, %29 kadın ve %71 erkek dağılımı istatistiklere yansıdı.