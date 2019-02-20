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Mersin’in sigortacılık haritası açıklandı

Türkiye’de 150 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve dünyanın önde gelen sigorta kuruluşlarından olan Generali Sigorta, Mersin’in sigortacılık haritasını açıkladı.

Mersin’in sigortacılık haritası açıklandı

Türkiye’de 150 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve dünyanın önde gelen sigorta kuruluşlarından olan Generali Sigorta, Mersin’in sigortacılık haritasını açıkladı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:21
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Mersin’in sigortacılık haritası açıklandı

Generali Sigorta verilerine göre Mersin’de sigorta hizmeti alanların %73’ü 30-59 yaş altındaki bireylerden oluşurken, genel yaş ortalaması 47 olarak gözlemlendi. Mersinlilerin en çok tercih ettiği sigortacılık ürün ve hizmetleri sırasıyla zorunlu deprem sigortası (DASK), zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortası oldu.

DASK ilk sırada

Generali verilerine göre, Mersinlilerin en çok tercih ettiği sigortacılık ürün ve hizmeti %50’lik oranla zorunlu deprem sigortası (DASK) olurken; %28’i zorunlu trafik sigortası, %20’si ise kasko sigortası aldı.

Kadınların oranı %29

Mersinlilerin online ve acente kanalı üzerinden sigortacılık ürünlerini alma yüzdelerine göz atıldığında, %29 kadın ve %71 erkek dağılımı istatistiklere yansıdı.

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