Merkez Bankası yıl sonu tahminlerini güncelledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 16,23'ten yüzde 16,68'e, yıl sonu dolar beklentisi ise 6,20'den 6,43'e yükseldi.

Merkez Bankası beklenti anketi verilerine göre;

- Mayıs ayı için TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,12 iken, bu anket döneminde yüzde 1,48'e çıktı.

- Haziran ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,88'den yüzde 1,10'a çıktı.

- Temmuz ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,96 olarak gerçekleşti.

- Yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,23 iken, bu anket döneminde yüzde 16,68'e çıktı.

- 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,38 iken, bu anket döneminde yüzde 15,48 oldu.

- 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,06 ve yüzde 12,34 oldu.

- Yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 6,20 TL iken, bu anket döneminde 6,43 TL'yeyükselmiştir.

- 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6.43 TL ve 6,68 TL olarak gerçekleşti.

- 2019 cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 17.6 milyar dolarken, bu anket döneminde 14.7 milyar dolar oldu.

- 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 24.2 milyar dolar ve 22.0 milyar dolar olarak gerçekleşti.