Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı ile Murat Çetinkaya'nın yerine getirilen Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Uysal 2019 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 14.6'dan yüzde 13.9'a düşürüldüğünü açıkladı. Önümüzdeki dönemde izleyecekleri para politikası hakkında da açıklamalarda bulunan Uysal, "Enflasyondaki düşüşün sağlanması büyük önem taşıyor. Temkinli bir duruş benimsediğimizi de belirtmek isterim. Elimizdeki araçları gerektiğinde etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz." dedi.

“ILIMLI BİR TOPARLANMA EĞİLİMİ GÖRÜLÜYOR”

Küresel iktisadi faaliyette geçen yılın ikinci çeyreğinden başlayan gerileme eğiliminin bu yılın ilk çeyreğinde de sürdüğünü belirten Başkan Uysal, “İktisadi faaliyet ılımlı bir toparlanma eğilimi görülüyor. Cari işlemler dengesindeki iyileşme devam ediyor. İktisadi faaliyet kısmi bir toparlanma kaydetti. İkinci çeyrekte de bu eğilimin devam ettiğini görüyoruz. Yılın ilk yarısında sıkı para politikası duruşumuzu koruduk. Enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal konularda kısmi iyileşme ile birlikte ekonomide kademeli toparlanmanın devam edeceğini görüyoruz.” dedi.

TL’de ima edilen kur oynaklığının mevcut rapor döneminde azaldığını söyleyen Uysal, “Yıllık enflasyondaki düşüşte gıda temel mal ve enerji grupları başlıca sürükleyici oldu. Göstergeler bu dönemde bir miktar yukarı yönlü seyir izlese de arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. Turizmdeki güçlü seyir doğrudan etkilerinin yanında bağlantılı sektörler kanalıyla da iktisadi faaliyeti destekledi.” açıklamasında bulundu.

Büyüme kompozisyonunun dış dengeyi olumlu etkilediğini belirten Uysal, “Bu yılın kalan döneminde finansal koşulların toparlanmaya destek vereceğini görüyoruz. Net mal ve hizmet ihracatının dönemlik büyüme katkısının arttığını düşünüyoruz. Enflasyon görünümünde talep kaynaklı aşağı yönlü riskler mevcut.” ifadelerini kullandı.

2019 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ DÜŞTÜ

Uysal enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 13,9 olarak gerçekleşeceği, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2'ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağının tahmin edildiğini söyledi. Önceki rapor döneminde 2019 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 14.6 olarak açıklanmıştı.

Uysal “Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2019 yılı sonunda yüzde 11,5 ile yüzde 16,3 aralığında (orta noktası yüzde 13,9), 2020 yılı sonunda yüzde 5,2 ile yüzde 11,2 aralığında (orta noktası yüzde 8,2) gerçekleşeceği öngörülmektedir.” dedi.

TCMB beklenti anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 15,01, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 13,90, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 11,00 olarak belirlenmişti.

Uysal konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

2019 yıl sonuna dair enflasyon tahmininin 0.7 puan aşağı doğru güncelledik.

Ana eğilimleri değerlendirirken bir çok veriyi ele alıyoruz. Parasal duruşta enflasyon ana eğilimine odaklanıyoruz.

Bizim için makul reel faiz oranı ekonominin iç ve dış dengesini gösteren ve bunu yaparken de enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayan bir parasal duruşu ifade ediyor. Emsal ülkelerin reel faizine de bakıyoruz.

“ELİMİZDEKİ ARAÇLARI ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kredilerin iç ve dış dengeyi bozmadan sağlıklı bir oranda büyümesi de dikkate aldığımız unsurlardan biri. Yurt içi yerleşiklerin portföy tercihlerini de takip ediyoruz. Enflasyondaki düşüşün sağlanması büyük önem taşıyor. Temkinli bir duruş benimsediğimizi de belirtmek isterim.

Kararlarımız büyük ölçüde verilere bağlı olacak. Nihai parasal duruş enflasyondaki düşüşün kalıcılığına odaklanacak. Elimizdeki araçları gerektiğinde etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

TCMB para politikasında koridor uygulamamızda değişiklik yok, koridor gerekirse gerektiği ölçüde kullanılabilir.

Merkez Bankası enflasyon hedefini hükümet ile birlikte belirliyor amaç bağımsızlığında bunu dikkate almak lazım, hedefe ulaşırken kullanılacak araçlar konusunda bağımsızlığımız var.

İhtiyat akçesinden gelecek tutarın yaklaşık yarısı Hazine hesaplarına geçti. TCMB’nin fonlamasını da azaltacak, bir şekilde sterilize ediliyor diyebiliriz. Bazı birimlerimizin İstanbul’a taşınması konusundaki çalışmalara başladık.