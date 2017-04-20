MERKEZ BANKASI TOPLAM REZERVLERİ AZALDI

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 205 milyon dolar azalışla 105 milyar 141 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 14 Nisan ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 205 milyon dolar azalarak 87 milyar 720 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 88 milyar 925 milyon dolar seviyesindeydi.

Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya göre değişim göstermeyerek 17 milyar 421 milyon dolar oldu. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 205 milyon dolar azalışla 105 milyar 141 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler

29.01.2016 18.478 92.856 111.334

26.02.2016 17.145 93.693 110.838

25.03.2016 19.025 95.016 114.041

29.04.2016 19.833 96.193 116.026

27.05.2016 19.101 98.397 117.498

24.06.2016 18.474 101.895 120.369

29.07.2016 19.790 99.927 119.717

26.08.2016 19.587 102.781 122.368

30.09.2016 18.837 99.009 117.846

28.10.2016 18.117 101.626 119.743

25.11.2016 16.228 99.035 115.263

30.12.2016 14.051 92.051 106.102

27.01.2017 15.315 92.517 107.832

24.02.2017

16.011

91.089

107.100

31.03.2017 17.102 88.578 105.680

7.04.2017 17.421 88.925 106.346

14.04.2017 17.421 87.720 105.141

Anadolu Haber Ajansı