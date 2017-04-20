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MERKEZ BANKASI TOPLAM REZERVLERİ AZALDI

20 Nisan 2017 Perşembe 14:39
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Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 105,1 milyar dolara geriledi

MERKEZ BANKASI TOPLAM REZERVLERİ AZALDI
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 205 milyon dolar azalışla 105 milyar 141 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 14 Nisan ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 205 milyon dolar azalarak 87 milyar 720 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 88 milyar 925 milyon dolar seviyesindeydi.

Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya göre değişim göstermeyerek 17 milyar 421 milyon dolar oldu. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 205 milyon dolar azalışla 105 milyar 141 milyon dolara geriledi. 

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 
29.01.2016 18.478 92.856 111.334
26.02.2016 17.145 93.693 110.838
25.03.2016 19.025 95.016 114.041
29.04.2016 19.833 96.193 116.026
27.05.2016 19.101 98.397 117.498
24.06.2016 18.474 101.895 120.369
29.07.2016 19.790 99.927 119.717
26.08.2016 19.587 102.781 122.368
30.09.2016 18.837 99.009 117.846
28.10.2016 18.117 101.626 119.743
25.11.2016 16.228 99.035 115.263
30.12.2016 14.051 92.051 106.102 
27.01.2017 15.315 92.517 107.832 
24.02.2017
16.011
91.089 
107.100 
31.03.2017 17.102 88.578 105.680 
7.04.2017 17.421 88.925 106.346 
14.04.2017 17.421 87.720 105.141 



Anadolu Haber Ajansı
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