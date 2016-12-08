Merkez Bankası rezervleri azaldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 664 milyon dolar azalışla 113 milyar 599 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 2 Aralık ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 402 milyon dolar azalarak 98 milyar 633 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 99 milyar 35 milyon dolar seviyesindeydi.

Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya kıyasla 1 milyar 262 milyon dolar azalarak 14 milyar 966 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri bir önceki hafta 16 milyar 228 milyon dolar düzeyindeydi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyar 664 milyon dolar gerileyerek 113 milyar 599 milyon dolar oldu.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):





Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 29.01.2016 18.478 92.856 111.334 26.02.2016 17.145 93.693 110.838 25.03.2016 19.025 95.016 114.041 29.04.2016 19.833 96.193 116.026 27.05.2016 19.101 98.397 117.498 24.06.2016 18.474 101.895 120.369 29.07.2016 19.790 99.927 119.717 26.08.2016 19.587 102.781 122.368 30.09.2016 18.837 99.009 117.846 28.10.2016 18.117 101.626 119.743 04.11.2016 16.778 103.810 120.588 11.11.2016 16.778 106.266 123.044 18.11.2016 16.228 101.278 117.506 25.11.2016 16.228 99.035 115.263 02.12.2016 14.966 98.633 113.599

Anadolu Haber Ajansı