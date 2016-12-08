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Merkez Bankası rezervleri azaldı

08 Aralık 2016 Perşembe 15:48
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Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 664 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası rezervleri azaldı
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 664 milyon dolar azalışla 113 milyar 599 milyon dolara geriledi. 

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 2 Aralık ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 402 milyon dolar azalarak 98 milyar 633 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 99 milyar 35 milyon dolar seviyesindeydi. 

Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya kıyasla 1 milyar 262 milyon dolar azalarak 14 milyar 966 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri bir önceki hafta 16 milyar 228 milyon dolar düzeyindeydi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyar 664 milyon dolar gerileyerek 113 milyar 599 milyon dolar oldu. 

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri  Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 
29.01.2016 18.478 92.856 111.334
26.02.2016 17.145 93.693 110.838
25.03.2016 19.025 95.016 114.041
29.04.2016 19.833 96.193 116.026
27.05.2016 19.101 98.397 117.498
24.06.2016 18.474 101.895 120.369
29.07.2016 19.790 99.927 119.717
26.08.2016 19.587 102.781 122.368
30.09.2016 18.837 99.009 117.846
28.10.2016 18.117 101.626 119.743
04.11.2016 16.778 103.810 120.588
11.11.2016 16.778 106.266 123.044
18.11.2016 16.228 101.278 117.506
25.11.2016 16.228 99.035 115.263
02.12.2016  14.966  98.633  113.599 

Anadolu Haber Ajansı
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