MERKEZ BANKASI REZERVLERİ AZALDI

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervleri 29.01.2016 18.478 92.856 111.334 26.02.2016 17.145 93.693 110.838 25.03.2016 19.025 95.016 114.041 29.04.2016 19.833 96.193 116.026 27.05.2016 19.101 98.397 117.498 24.06.2016 18.474 101.895 120.369 29.07.2016 19.790 99.927 119.717 26.08.2016 19.587 102.781 122.368 30.09.2016 18.837 99.009 117.846 28.10.2016 18.117 101.626 119.743 04.11.2016 16.778 103.810 120.588 11.11.2016 16.778 106.266 123.044 18.11.2016 16.228 101.278 117.506 25.11.2016 16.228 99.035 115.263

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 2 milyar 243 milyon dolar azalışla 115 milyar 263 milyon dolara geriledi. TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 25 Kasım ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 243 milyon dolar azalarak 99 milyar 35 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 101 milyar 278 milyon dolar seviyesindeydi. Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya kıyasla değişmedi ve 16 milyar 228 milyon dolar düzeyinde kaldı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyar 243 milyon dolar gerileyerek 115 milyar 263 milyon dolar oldu.TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):