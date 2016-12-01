MERKEZ BANKASI REZERVLERİ AZALDI

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervleri
|29.01.2016
|18.478
|92.856
|111.334
|26.02.2016
|17.145
|93.693
|110.838
|25.03.2016
|19.025
|95.016
|114.041
|29.04.2016
|19.833
|96.193
|116.026
|27.05.2016
|19.101
|98.397
|117.498
|24.06.2016
|18.474
|101.895
|120.369
|29.07.2016
|19.790
|99.927
|119.717
|26.08.2016
|19.587
|102.781
|122.368
|30.09.2016
|18.837
|99.009
|117.846
|28.10.2016
|18.117
|101.626
|119.743
|04.11.2016
|16.778
|103.810
|120.588
|11.11.2016
|16.778
|106.266
|123.044
|18.11.2016
|16.228
|101.278
|117.506
|25.11.2016
|16.228
|99.035
|115.263
Anadolu Haber Ajansı
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