MERKEZ BANKASI REZERVLERİ ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 845 milyon dolarlık artışla 120 milyar 588 milyon dolara yükseldi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 4 Kasım ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 184 milyon dolar artışla 103 milyar 810 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 101 milyar 626 milyon dolar düzeyindeydi.

Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya kıyasla 1 milyar 339 milyon dolar gerileyerek 16 milyar 778 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri geçen hafta, bir önceki haftaya göre 845 milyon dolar artışla 120 milyar 588 milyon dolara ulaştı.

Anadolu Haber Ajansı