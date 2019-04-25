Merkez Bankası'nın kararı sonrası kur 6 liraya dayandı

Dolar endeksindeki hızlı artışın TL'yi zorladığı bir ortamda piyasanın Merkez Bankası kararına tepkisi sert oldu.

Beklentilere paralel faiz adımı atmayan bankanın kararından hemen önce 5.89 seviyesinde olan dolar/TL 5.9805'e kadar tırmandı.

Kur saat 15:50'de 5.9655 seviyesinde yer aldı. Euro/TL'de 6.6635'e yükseldikten sonra aynı saatte 6.6490'dan işlem gördü. Dövizdeki artışa paralel Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi ise yüzde 2 düşüşle 94.200 puanda.

Karar metninde ne değişti?

Faiz karar metninde öncekinin aksine, "ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir" ifadesi yer almadı.

Bir önceki toplantı sonrası kullanılan, "Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir" cümlesi şu şekilde sadeleştirildi:

"Enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek, parasal duruş enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirlenecektir."

Uzmanlar karar için ne dedi?

"Karar sonrasında yayınlanan metinde en dikkat çekici değişiklik para politikası duruşu tarafında görüldü. TCMB, önceki metinlerde yer alan 'ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir' ifadesini, 'parasal duruş enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirlenecektir' ifadesiyle değiştirdi" diyen Gedik Yatırım'dan Erol Gürcan, Merkez Bankası'nın olası faiz indirimleri için ilk resmi sinyali verdiğini belirtti.

Yıl sonu yüzde 14,5 enflasyon ve toplam 250 baz puan faiz indirimi beklentilerini koruduklarını kaydeden Halk Yatırım'dan Banu Kıvcı Tokalı ise, "TCMB'nin Ocak ayı projeksiyonunda, 2019 enflasyon tahmininin yüzde 15,2'den yüzde 14,6'ya indirildiğini biliyoruz" dedi ve enflasyon risklerinin azalması halinde, politika faizinde indirimlerin gündeme gelebileceğine dair ilk sinyallerin verildiğini kaydetti.

GCM Yatırım'dan Enver Erkan da, "TCMB daha az şahin bir açıklamada bulundu. 'İlave sıkılaştırma' ibaresinin karar metninden çıkması, Merkez Bankası'nın piyasa öngörüsünden önce gevşemeye gidebileceği beklentisine neden olduğundan TL değer kaybetti... Merkez Bankası'nın faiz indirimini yılın ikinci yarısından önce başlatmayacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede, gelecek haftaki enflasyon raporu önemli olacaktır. Enflasyon tahminlerindeki olası revizyon Merkez Bankası'nın da 'ilave sıkılaştırma' ihtimalini masada tutmak veya 'parasal gevşeme döngüsüne girmek' konusunda yolunu gösterecektir" yorumunu yaptı.

Merkez Bankası'nın bundan sonraki toplantıları 12 Haziran, 25 Temmuz ve 12 Eylül tarihlerinde yapılacak.

TL'yi zorlayan ana başlıklar

Türk Lirası; başta ABD ile S-400 gerilimi olmak üzere, seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlik ve TCMB rezervlerine yönelik endişeler nedeniyle bir süredir satış baskısı altında. Son olarak bu hafta petrol fiyatlarındaki sert artış ve doların küresel piyasalarda yaklaşık 2 yılın zirvesine tırmanması da TL'yi zorluyor.

ABD'nin İran muafiyetlerini kaldıracağını duyurması petrol fiyatlarında yükselişe neden olurken, arz endişelerini gidermeye yönelik açıklamalar artışın önüne geçemedi. Geçen Cuma 72 doların hemen altından fiyatlanan Brent petrolün varil fiyatı bugün 75,59 dolara kadar yükseldi.

Dolar ise küresel bazda değer kazanıyor. Beklentilerden iyi gelen ABD verilerine bir de eurodaki zayıflık eklenince dolar endeksi bugün 98.302'ye kadar yükseldi.

Bankacılar mevcut riskler devam ettikçe TL'de kaybın önümüzdeki dönemde de sürmesini bekliyor.