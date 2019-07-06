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Merkez Bankası'nda görev değişikliği!

Murat Çetinkaya'nın yerine Merkez Bankası Başkanı olarak Murat Uysal göreve getirildi.

Merkez Bankası'nda görev değişikliği!

Murat Çetinkaya'nın yerine Merkez Bankası Başkanı olarak Murat Uysal göreve getirildi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:06
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Merkez Bankası'nda görev değişikliği!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı görevinden aldı, yerine Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Murat Uysal'ı atadı.

Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya

YENİ BAŞKAN UYSAL'DAN İLK AÇIKLAMA

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ilk mesajını paylaştı.

Uysal, "Para politikaları araçlarını bağımsız olarak uygulamaya devam edeceğim. Uygulanacak politikalarla ilgili iletişim kanallarını üst düzeyde kullanacağım"ifadelerini kullandı.

MURAT UYSAL KİMDİR

1971 yılında İstanbul'da doğan Murat Uysal, Galatasaray Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (İngilizce) İktisat Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim dalında yüksek lisans yaptı.

Meslek hayatına 1998 yılında bankacılık sektöründe başlayan Uysal, 2007-2011 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankasında Para ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2011 yılı Kasım ayından itibaren de Türkiye Halk Bankasında Hazine Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Eş zamanlı olarak, 2008-2010 yılları arasında Halk Yatırım A.Ş. Denetim Kurulu üyesi, 2011 yılında Halk Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi, 2012-2014 yılları arasında Halk Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Nisan 2015 - Nisan 2016 tarihleri arasında Halk Leasing Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi görevlerini yürüttü. 2014 yılı Mart ayından itibaren ise Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı  görevini sürdürdü.

Murat Uysal, 9 Haziran 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atandı.

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