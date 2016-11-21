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MERKEZ BANKASI KASIM AYI BEKLENTİ ANKETİ

21 Kasım 2016 Pazartesi 15:49
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Cari ay sonu enflasyon beklentisi bir önceki anket dönemine göre artış kaydederek yüzde 0,83'e çıktı.

MERKEZ BANKASI KASIM AYI BEKLENTİ ANKETİ
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, kasım ayına ilişkin cari ay sonu enflasyon beklentisi yüzde 0,74'ten yüzde 0,83'e yükseldi. 

TCMB'nin finansal ve reel sektörde karar alıcı, uzman kişiler, profesyoneller ile yabancı finans kuruluşlarının uzmanları arasından seçilen 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2016 yılı Kasım ayı Beklenti Anketi" yayımlandı. 

Buna göre, kasım ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde bulunduğu yüzde 0,74 düzeyinden bu anket döneminde yüzde 0,83'e çıktı. Gelecek ay için TÜFE beklentisi yüzde 0,46'dan yüzde 0,55'e çıktı. Gelecek yılın ocak ayına yönelik TÜFE beklentisi ise yüzde 1,11 düzeyinde gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 7,81 iken, bu anket döneminde yüzde 7,80'e geriledi. TÜFE beklentisi, 12 ay sonrası için yüzde 7,87 ve 24 ay sonrası için yüzde 7,27 oldu. 

Yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,12 TL iken, bu anket döneminde 3,34 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 3,26 TL iken, bu anket döneminde 3,50 TL olarak gerçekleşti. 

Yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi bir önceki anket döneminde bulunduğu 33,7 milyar dolar düzeyinden, bu anket döneminde 34 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisi de 36,7 milyar dolar oldu. Söz konusu beklenti, geçen anket döneminde 37,1 milyar dolar seviyesindeydi. 



- Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 2,9


Gayrisafi Yurt içi Hasıla 2016 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 2,9'a geriledi. Gelecek yıla yönelik büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3,6 ve 3,3 oldu. 

Bir önceki anket döneminde yüzde 8,45 düzeyinde bulunan BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 8,10'a yükseldi. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 7,74 iken bu anket döneminde yüzde 7,80'e çıktı. 

Vadesine 3 ay ya da 3 aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri, cari ay için yüzde 8,72 olurken 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 8,82, yüzde 8,92, yüzde 8,98, yüzde 8,97 ve yüzde 8,79 düzeyinde gerçekleşti. 

Vadesine 5 yıl ya da 5 yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 9,43 iken bu anket döneminde yüzde 10,56'ya çıktı. Aynı anket dönemlerinde, vadesine 10 yıl ya da 10 yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise sırasıyla yüzde 9,73 ve yüzde 10,83 oldu. 

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay için yüzde 7,50'de kalırken, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 7,61, yüzde 7,71, yüzde 7,74 ve yüzde 7,89 seviyelerinde belirlendi.

Anadolu Haber Ajansı
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