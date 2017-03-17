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MERKEZ BANKASI KARARIYLA DOLAR GERİLİYOR

17 Mart 2017 Cuma 10:32
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) dünkü faiz kararı sonrası düşüşünü bugüne de taşıyan dolar/TL, 3,60'a geriledi.

MERKEZ BANKASI KARARIYLA DOLAR GERİLİYOR
İSTANBUL (AA) - 

Dün, TCMB'nin politika faizini ve faiz koridorunu değiştirmemesine karşın Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranını yüzde 11'den yüzde 11,75'e çıkartmasıyla düşüşünü ikinci güne taşıyan dolar/TL, günü yüzde 1,42 değer kaybıyla 3,6244'ten tamamladı.

Düşüşünü bugün de sürdüren dolar/TL, en düşük 3,6000'ı gördü ve saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 3,6070 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 düşüşle 3,8905 seviyelerinde, sterlin/TL ise yüzde 0,4 değer kaybıyla 4,4640'tan işlem görüyor. 

 İngiltere Merkez Bankası (BoE), beklentiler doğrultusunda faizlerde ve varlık alım programında dün değişiklik yapmadı. BoE'nin faiz kararının ardından sterlin/dolar paritesi değer kazancını ikinci güne taşırken, avro/dolar paritesi de 1,0776 ile 6 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Analistler, Almanya'da 2 gün sürecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı ile İngiltere'de Brexit konusunda yapılan açıklamaların piyasaların odak noktasında bulunduğunu kaydetti. 

Bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret, ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, dolar/TL'de 3,5950 ve 3,5500 seviyelerinin destek, 3,6520'nin ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.


Anadolu Haber Ajansı
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