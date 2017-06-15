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MERKEZ BANKASI FAİZLERİ DEĞİŞTİRMEDİ

15 Haziran 2017 Perşembe 14:39
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Para Politikası Kurulu: - "Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25, marjinal fonlama oranı yüzde 9,25 ve Geç Likidite Penceresi borç verme faiz oranı yüzde 12,25 düzeyinde sabit tutuldu" - "Son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarında beklenen kısmi düzeltmenin sınırlayıcı etkisine rağmen enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmaktadır"

MERKEZ BANKASI FAİZLERİ DEĞİŞTİRMEDİ
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faizleri değiştirmedi.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, PPK'nın, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplandığı bildirildi.

Kurul, marjinal fonlama oranını (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 9,25'te, Merkez Bankası borçlanma faiz oranını (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 7,25 ve bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını da (politika faizi) yüzde 8 düzeyinde sabit tuttu.

Geç Likidite Penceresi (GLP) uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 ve borç verme faiz oranı yüzde 12,25'te sabit bırakıldı.



- "Sıkı duruş korundu"



Duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetteki toparlanmanın güçlendiğine işaret ettiği, iç talepte iyileşme gözlendiği, Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyetin güç kazanmaya devam etmesinin beklendiği vurgulanan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir. Son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarında beklenen kısmi düzeltmenin sınırlayıcı etkisine rağmen enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmaktadır. Bu çerçevede kurul, sıkı para politikası duruşunun korunmasına karar vermiştir."

Duyuruda, Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceği ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceği belirtildi. 

Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmelerin yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceği bildirilen duyuruda, açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin kurulun geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği kaydedildi. 

Duyuruda, PPK toplantı özetinin 5 iş günü içinde yayımlanacağı bildirildi. 

Merkez Bankası'nın Aralık 2016'dan bu yana uyguladığı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranları, borçlanma faiz oranları, marjinal fonlama oranları ve GLP borç verme faiz oranları (yüzde) şöyle:

Tarih Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Borçlanma faiz oranı Marjinal fonlama oranı Geç Likidite Penceresi borç verme faiz oranı
20 Aralık 2016 8,00 7,25 8,50 10,00
24 Ocak 2017 8,00 7,25 9,25 11,00
16 Mart 2017   8,00 7,25 9,25 11,75 
26 Nisan 2017 8,00 7,25 9,25 12,25 
15 Haziran 2017 8,00 7,25 9,25 12,25 





Anadolu Haber Ajansı
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