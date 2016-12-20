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MERKEZ BANKASI FAİZ ORANLARINI DEĞİŞTİRMEDİ

20 Aralık 2016 Salı 14:51
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8'de, gecelik marjinal fonlama oranını yüzde 8,50'de ve gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 7,25'te sabit tuttu.

MERKEZ BANKASI FAİZ ORANLARINI DEĞİŞTİRMEDİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz oranlarını sabit tuttu. 

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruya göre PPK, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplandı. 

PPK, marjinal fonlama oranını (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 8,50, Merkez Bankası borçlanma faiz oranını (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 7,25 ve bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8 düzeyinde sabit tuttu. 

Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasasında saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 ve borç verme faiz oranı yüzde 10'da bırakıldı. 

"Döviz kuru hareketleri enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmakta"
Duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetin yılın üçüncü çeyreğinde ivme kaybettikten sonra dördüncü çeyrekte kısmi bir toparlanma sergilediğine işaret ettiği ifade edildi.

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir. Yakın dönemde küresel belirsizliklerdeki artışa bağlı olarak yaşanan döviz kuru hareketleri ve petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaktadır. Öte yandan, toplam talep gelişmeleri bu etkileri sınırlamaktadır. Kurul, bu faktörlerin net etkilerinin daha sağlıklı değerlendirilebilmesi açısından, gelişmelerin yakından takip edilmesinin faydalı olacağını ifade etmiştir. 

Önümüzdeki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümüne bağlı olacaktır. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek para politikasındaki temkinli duruş sürdürülecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

Anadolu Haber Ajansı
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