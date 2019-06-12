Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi...Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini beklendiği gibi yüzde 24'te tuttu. Para Politikası Kurulu açıklamasında Temmuz ayı toplantısına ilişkin faiz indirimi sinyali ya da aksi yönde bir işaret yer almadı. Nisan ayı metnindeki "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir" ifadesinin yerine “Fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar verilmiştir” cümlesi geldi. Dolar/TL karar sonrası 5.80 ile 5.78 arasında dalgalandı.