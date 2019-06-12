Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
92606
ALTIN
249.190
DOLAR
5.7852
STERLİN
7.3762
EURO
6.5356

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi...Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini beklendiği gibi yüzde 24'te tuttu. Para Politikası Kurulu açıklamasında Temmuz ayı toplantısına ilişkin faiz indirimi sinyali ya da aksi yönde bir işaret yer almadı. Nisan ayı metnindeki "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir" ifadesinin yerine “Fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar verilmiştir” cümlesi geldi. Dolar/TL karar sonrası 5.80 ile 5.78 arasında dalgalandı.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi...Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini beklendiği gibi yüzde 24'te tuttu. Para Politikası Kurulu açıklamasında Temmuz ayı toplantısına ilişkin faiz indirimi sinyali ya da aksi yönde bir işaret yer almadı. Nisan ayı metnindeki "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir" ifadesinin yerine “Fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar verilmiştir” cümlesi geldi. Dolar/TL karar sonrası 5.80 ile 5.78 arasında dalgalandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:48
1250 Okunma
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı faiz kararını açıkladı. TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının ardından beklendiği gibi faizleri yüzde 24'te bıraktı.  İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkilerinin enflasyondaki düşüşü desteklediğini belirten  Para Politikası Kurulu, fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla  sıkı parasal duruşun korunmasına karar verdiğini duyurdu.

Merkez Bankası'nın kararının ardından gün içerisinde 5.83'ü aşan dolar/TL, 5.78 seviyesine kadar indi. Kur karar sonrasında 5.80 ile 5.78 arasında dalgalandı.

Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.

İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Bununla birlikte Kurul, fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek, parasal duruş enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirlenecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.

Son Güncelleme: 12.06.2019 15:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Albayrak'tan KOBİ'lere destek paketi
Bakan Albayrak'tan KOBİ'lere destek paketi
Fitch: "Türkiye ekonomisi daralacak"
Fitch: "Türkiye ekonomisi daralacak"
Google, haber sitelerinden 4,7 milyar dolar kazandı
Google, haber sitelerinden 4,7 milyar dolar kazandı
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim