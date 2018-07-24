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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 24 Temmuz 2018 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası faiz kararını açıkladı. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75 düzeyinde sabit tuttu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 24 Temmuz 2018 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası faiz kararını açıkladı. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75 düzeyinde sabit tuttu.

24 Temmuz 2018 Salı 15:12
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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) Temmuz ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda politika faizinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi. 

TCMB'dan yapılan açıklama şöyle;

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret etmektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte iç talebe dair yavaşlama sinyalleri artmaktadır.

Yakın dönemde maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklık enflasyon üzerinde etkili olmuştur. Öte yandan, fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarının etkisinin azalacağı öngörülmekle birlikte enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, sıkı para politikasının uzun bir müddet korunmasının gerekebileceği değerlendirmesinde bulunmuştur.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

Karar öncesi 4.76 seviyelerinde yer alan dolar/TL 4.91 seviyesini aştı.

MİLLİYET

Son Güncelleme: 24.07.2018 15:14
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