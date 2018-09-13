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"MERKEZ BANKASI, FAİZ ARTIŞI İLE PİYASAYA ZORUNLU AŞISINI YAPTI"

İTO Başkanı Avdagiç: Merkez Bankası, faiz artışı ile piyasaya zorunlu aşısını yaptı. Sıradaki karma aşı ise Orta Vadeli Program’dır. Ekonomi yönetimimizin çok kapsamlı bir Orta Vadeli Program hazırladığını biliyoruz. Merkez’in bu hamlesi, reel sektör için asıl anlamını OVP hedefleri ile birlikte okunduğunda kazanacaktır.

"MERKEZ BANKASI, FAİZ ARTIŞI İLE PİYASAYA ZORUNLU AŞISINI YAPTI"

İTO Başkanı Avdagiç: Merkez Bankası, faiz artışı ile piyasaya zorunlu aşısını yaptı. Sıradaki karma aşı ise Orta Vadeli Program’dır. Ekonomi yönetimimizin çok kapsamlı bir Orta Vadeli Program hazırladığını biliyoruz. Merkez’in bu hamlesi, reel sektör için asıl anlamını OVP hedefleri ile birlikte okunduğunda kazanacaktır.

13 Eylül 2018 Perşembe 14:32
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"MERKEZ BANKASI, FAİZ ARTIŞI İLE PİYASAYA ZORUNLU AŞISINI YAPTI"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini 625 baz puan artışla yüzde 24’e çıkarma kararıyla ilgili olarak, “Merkez Bankası, faiz artışı ile piyasaya zorunlu aşısını yaptı. Sıradaki karma aşı ise Orta Vadeli Program’dır. Ekonomi yönetimimizin çok kapsamlı bir Orta Vadeli Program hazırladığını biliyoruz. Merkez’in bu hamlesi, reel sektör için asıl anlamını OVP hedefleri ile birlikte okunduğunda kazanacaktır” dedi.

Avdagiç, şunları söyledi:

“Ekonomide ihtiyaç olan dengeleme süreci başladı. İş dünyası olarak yüksek faizin karşısındayız ancak bugün yapılan artış, piyasalara ihtiyaç duyduğu güveni vermesi açısından kayda değerdir. Anlamlı bir adımdır. Merkez Bankası, bugünkü faiz artışı ile piyasanın önüne geçmiştir.

Hükümetimiz, ekonominin tüm aktörlerini şemsiyesi altına alan çok kapsamlı bir OVP hazırlıyor. Faiz artışının döviz kuruna gerçek etkisini, hükümetin hazırladığı ve açıklayacağı Orta Vadeli Program ortaya çıkaracaktır.

Faiz artışını, ekonomide yeni bir büyüme kompozisyonu ve yeni bir kurallar çıpasının takip edeceğine inanıyoruz. Böylece çok verimli sonuçlar alınacaktır. Ekonomi yönetimini bu yönde samimi bir çaba içinde görmek bizleri heyecanlandırıyor.”

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