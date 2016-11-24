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MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRDI

24 Kasım 2016 Perşembe 14:11
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 7,50'den yüzde 8'e, gecelik marjinal fonlama oranını yüzde 8,25'ten yüzde 8,50'ye yükseltirken, gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 7,25'te sabit tuttu.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRDI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 7,50'den yüzde 8'e, gecelik marjinal fonlama oranını (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 8,25'ten yüzde 8,50'ye yükseltirken, gecelik borçlanma faiz oranını (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 7,25'te sabit tuttu.

"Parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verildi"
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, toplam talepteki yavaşlamanın enflasyondaki düşüşü desteklediğini belirtilerek, "Bununla birlikte, yakın dönemde küresel belirsizliklerdeki artış ve yüksek oynaklıklara bağlı olarak yaşanan döviz kuru hareketleri enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaktadır. Söz konusu gelişmelerin beklentiler ve fiyatlama davranışları üzerindeki olumsuz etkisini sınırlamak amacıyla parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verildi." değerlendirmesinde bulundu.

"1,5 milyar dolar dolar ilave likidite sağlanacak"
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 50 baz puan düşürdü. Söz konusu değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 1,5 milyar dolar dolar ilave likidite sağlanmış olacağını bildirildi.

"Kredi geri ödemeleri Türk lirası olarak yapılabilecek"
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından, "31 Aralık 2016'ya kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri için azami 31 Mart 2017'ye kadar vade uzatılabilmesine, vade uzatımı imkanının kullanılmayıp kredinin vadesinde ödenmesi halinde, kredi geri ödemelerinin Türk lirası olarak da yapılabilmesine ve bu işlemlerde geri ödeme tarihindeki bankamız döviz alış kurunun kullanılmasına olanak tanınmasına karar verilmiştir." açıklaması yapıldı.

Anadolu Haber Ajansı
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