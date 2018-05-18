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MERKEZ BANKASI BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet  Merkez Bankası (TCMB)  Mayıs ayı Beklenti Anketi açıklandı. 2018 yıl sonu ABD Dolar beklentisi 4,22' TL'den 4.4352 TL'ye yükseldi.

MERKEZ BANKASI BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet  Merkez Bankası (TCMB)  Mayıs ayı Beklenti Anketi açıklandı. 2018 yıl sonu ABD Dolar beklentisi 4,22' TL'den 4.4352 TL'ye yükseldi.

18 Mayıs 2018 Cuma 15:44
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MERKEZ BANKASI BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI

Merkez Bankası 2018 yılı Mayıs ayı Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı. 2018 yılı Mayıs ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,76 iken, bu anket döneminde yüzde 0,99 oldu. Haziran ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,32 ve yüzde 0,49 olarak gerçekleşti. Temmuz ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,51 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri
2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 4,22 TL iken, bu anket döneminde 4,4352 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 4,33 TL ve 4,58 TL olarak gerçekleşti.

Son Güncelleme: 18.05.2018 15:46
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