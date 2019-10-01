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Merkez Bankası, altın swapına başlıyor!

Merkez Bankası, bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla 'Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verildiğini açıkladı.

Merkez Bankası, altın swapına başlıyor!

Merkez Bankası, bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla 'Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verildiğini açıkladı.

01 Ekim 2019 Salı 14:16
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Merkez Bankası, altın swapına başlıyor!

Merkez Bankası, bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Banka bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasasının açılmasına karar verildiğini bildirdi.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İşlemler, Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dâhilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlanacaktır. İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecektir."

SWAP NEDİR?

“Swap” kelimesi; değiştirmek, takas etmek anlamına gelir. Swap, finans dünyasında ise iki tarafın finansal araçlarını takas ettiği sözleşme olarak adlandırılır. Swaplar, nakit akışını değiştirmek için yapılan finansal anlaşmalar olarak da açıklanabilir. İki taraf arasında sabit ve değişken faiz oranlı ödemelerin belirli bir süre boyu döviz swapinca değiştirildiği, taraflar arasında yapılan bir işlemdir.

Swaplar; faiz oranlarına, hisse senedi endekslerine, döviz kurlarına ve emtia fiyatlarına bağlı olarak işlem görebilir.

Çoğu opsiyon ve vadeli işlem sözleşmelerinden farklı olarak swaplar, borsada işlem gören enstrümanlar değildir. Bunun yerine swaplar, tezgah üstü piyasalarda işlem gören sözleşmelerdir.

Döviz swapı ve faiz swapı işlemleri, piyasada karşılaşılan en yaygın swap türleridir.

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