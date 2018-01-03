Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL EKONOMİ SPOR OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
116052
ALTIN
159.309
DOLAR
3.7660
STERLİN
5.0891
EURO
4.5302

MEMUR VE EMEKLİNİN ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Enflasyonun açıklanmasının ardından memur ve emeklinin alacağı enflasyon farkı da belirlendi.

MEMUR VE EMEKLİNİN ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Enflasyonun açıklanmasının ardından memur ve emeklinin alacağı enflasyon farkı da belirlendi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:29
3634 Okunma
MEMUR VE EMEKLİNİN ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

TÜİK, 2017 yılı enflasyon rakamını yüzde 11,92 olarak açıkladı.

Böylece milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranı da belli oldu. Buna göre memur ve emekliler yüzde 4 zammın yanı sıra yüzde 1,69 oranında enflasyon farkı da alacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alıyor.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor.

Memurlar 2017'nin ilk 6 ayı için yüzde 3 zam, ikinci 6 ayı için enflasyon farkı dahil yüzde 6,92 zam almıştı.

Son Güncelleme: 03.01.2018 12:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“2018, İHRACATTA REKORLAR YILI OLACAK”
“2018, İHRACATTA REKORLAR YILI OLACAK”
DOLAR/TL 3.77'NİN ALTINDA
DOLAR/TL 3.77'NİN ALTINDA
MURAT ÜLKER'DEN 'PLADİS' AÇIKLAMASI
MURAT ÜLKER'DEN 'PLADİS' AÇIKLAMASI

banner221

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim