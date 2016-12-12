MEHMET ŞİMŞEK'TEN İLK BÜYÜME YORUMU

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan milli gelirdeki revizyonun uluslararası normlara uygun olduğunu belirterek, "Küresel ticarette zayıflama, gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarında azalma ve jeopolitik gerginlikler üçüncü çeyrekte büyüme üzerinde etkili olmuştur, hain darbe girişimi ve terör olayları büyümeyi baskılamıştır." ifadelerini kullandı. Şimşek, TÜİK tarafından açıklanan bu yıla ilişkin 3. çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. TÜİK'in ulusal hesaplar göstergelerinin hesaplanmasında, Avrupa Birliği (AB) ile uyum kapsamında Avrupa Muhasebe Sistemi 2010'a (ESA 2010) geçmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirten Şimşek, bu sistemin 2014'ten itibaren bütün AB ülkelerinde kullanıldığını, dolayısıyla milli gelirdeki revizyonun uluslararası normlara uygun olduğunu vurguladı. Bu yılın üçüncü çeyreğinde ekonominin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 daraldığını hatırlatan Şimşek, böylece yılın 9 ayında büyümenin yüzde 2,2 olarak gerçekleştiğini ifade etti.



Yurt içinde yaşanan gelişmelerin yanı sıra küresel ve bölgesel konjonktürün bozulduğu bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti: "Küresel ticarette zayıflama, gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarında azalma ve jeopolitik gerginlikler üçüncü çeyrekte büyüme üzerinde etkili olmuştur. Üçüncü çeyrekte, hain darbe girişimi ve terör olayları büyümeyi baskılamıştır. Bu gelişmeler sonucunda turizm gelirleri daralmıştır. Ayrıca elverişsiz hava koşulları tarımsal üretimi sınırlamıştır. Kamu tüketiminin güçlü desteğine rağmen, yurt içi ve küresel piyasalarda yaşanan söz konusu gelişmeler kaynaklı yurt içi talep ve ihracat daralmıştır. Daralmanın etkisiyle üçüncü çeyrekte istihdam artış hızı sınırlı ölçüde yavaşlamıştır. Ancak büyümemizin istihdam yaratma gücü halen devam etmiştir. Ekonomimizde son bir yılda 323 bin kişiye ve küresel krizden sonra da 6,9 milyon kişiye ilave istihdam sağlanmıştır."



"Gereken tedbirleri alıyoruz"

Ekonominin son yıllarda pek çok şoka karşı dayanıklılığını ispatladığını belirten Şimşek, "Ekonomide yaşanan bu daralmanın geçici olması için gereken tedbirleri aldık, alıyoruz." ifadelerini kullandı. Şimşek, sağlam kamu maliyesi ve sağlıklı bankacılık sektörü ile birlikte uygulanmakta olan yapısal reformların Türkiye'yi söz konusu şoklara karşı daha dirençli kıldığına işaret ederek, gelecek dönemde de ekonomiyi her alanda ileriye taşıyacak gerekli tedbirleri alacaklarını ve reform uygulamalarına devam edeceklerini kaydetti.







Anadolu Haber Ajansı