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MEGA PROJENİN ETÜDÜ İÇİN YENİ İHALE TARİHİ BELLİ OLDU

14 Kasım 2016 Pazartesi 16:06
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İstanbul trafiğini rahatlatmak amacıyla hazırlanan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nde etüt, proje ve mühendislik hizmetleri, 30 Kasım'da yeniden ihale edilecek.

MEGA PROJENİN ETÜDÜ İÇİN YENİ İHALE TARİHİ BELLİ OLDU
ANKARA  - ARİFE YILDIZ ÜNAL

İstanbul trafiğini rahatlatmak amacıyla hazırlanan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nde etüt, proje ve mühendislik hizmetleri, 30 Kasım'da yeniden ihale edilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nde geçen yıl yapılan ancak iptal edilen etüt, proje ve mühendislik hizmetleri ihalesi, 30 Kasım'da yeniden gerçekleştirilecek.

İptal olan ilk ihalede teknik açıdan yeterli bulunan İdom, Tecnimont ve Yüksel Proje firmalarının mali teklifleri 10 Ağustos'ta açılmış ancak şirketlerden birinin teklifindeki maddi hata nedeniyle ihale geçersiz sayılarak iptal edilmişti.

1 yıl içinde mühendislik projelerinin tamamlanması planlanıyor
Proje bedeli yaklaşık 30 milyon lira olarak belirlenen ve bu yıl için 7 milyon 500 bin lira ödenek ayrılan etüt, proje ve mühendislik hizmetleri kapsamında, karada ve denizde derin sondaj çalışmaları yapılarak, zemin verileri belirlenecek. İhale sürecinin ardından 1 yıl içinde mühendislik projelerinin tamamlanması planlanıyor.

İstanbul Boğazı'nın altından geçecek söz konusu tünelde, tek tüpte hem karayolu hem de demiryolu bulunacak. Tünelde, orta katta geliş ve gidiş olmak üzere demiryolu, üst ve alt katta da lastik tekerli araç geçişine uygun iki şeritli yol yer alacak.

Büyüklüğü ve kapsamıyla dünyada ilk olacak projenin birinci ayağı, Avrupa yakasında E-5 aksında İncirli'den başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu yakasında Söğütlüçeşme'ye kadar uzanan yüksek kapasiteli ve hızlı metro sisteminden, ikinci ayağı ise Avrupa yakasında TEM otoyolu aksında Hasdal kavşağından başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu yakasında Çamlık Kavşağı'na bağlanan 2x2 şeritli karayolu sisteminden oluşacak.

14 dakikada geçilecek
Tünel, TEM otoyolu, E-5 karayolu, Kuzey Marmara otoyolu ve 9 metro hattıyla entegre edilecek. Yap-İşlet-Devret modeliyle yapımına başlanmasının ardından 5 yıl içinde tamamlanması hedeflenen tünelin kullanıma geçmesiyle Avrupa yakasında İncirli'den, Anadolu yakasında Söğütlüçeşme'ye, 31 kilometre uzunluğunda 14 istasyondan oluşacak hızlı metroyla yaklaşık 40 dakikada ulaşılacak.

Avrupa yakasında Hasdal kavşağından Anadolu yakasında Çamlık kavşağına karayoluyla yaklaşık 14 dakikada geçilecek. Hattan günde 6,5 milyon yolcunun yararlanması bekleniyor.

Anadolu Haber Ajansı
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