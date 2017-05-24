MEGA PROJELER GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Karayolu ulaşım sektörünün paydaşlarını bir araya getirmek ve projelerle ilgili bilgi paylaşımına aracı olmak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen 2. Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı açılışı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımıyla 24 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi. Bakan Arslan görücüye çıkan yeni mega projeler hakkında bilgi verdi. Karayolları Genel Müdürlüğünün teknik desteği ile Yollar Türk Milli Komitesi tarafından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı himayelerinde 24-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ankara Congresium’da gerçekleşecek olan fuara, bu yıl 160 firma katılıyor.

14 yılda 340 milyar yatırım

2. Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı açılışında konuşan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan; 14 yılda ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanında 340 milyar liralık yatırım yaptıklarını bildirdi. Türkiye'nin son 14 yılda çok mesafe aldığını belirten Arslan, 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yolu 25 bin 350 kilometreye çıkardıklarını ve bu rakamın her gün arttığını kaydetti. Sıcak asfaltı çok önemsediklerinin altını çizen Arslan, 8 bin kilometrelik sıcak asfaltı 21 bin 500 kilometrenin üstüne çıkardıklarını söyledi.

İzmir’i ‘İzmir Körfezi Geçidi’ İle Taçlandıracağız’

Arslan; ‘Dünya çapında hayata geçirdiğimiz projelerle dünyada ilklere imza attık. Marmaray Projesi ve onunla birlikte gerçekleştirdiğimiz batırma tüp tüneller dünya çapında gururumuz olduğu gibi iki kıtayı denizin altından demiryolu ile birbirine bağlaması özelliği ile dünyada bir ilk. Sonrasında gerçekleştirdiğimiz Avrasya Tüneli de denizin 106 metre altından giden ve dünyanın en derin çift katlı delme tüneli olarak dikkat çekiyor. Avrasya Tüneli ile İstanbul’da bir buçuk ile iki saat süren seyahat süresini 15 dakikaya indirdik. Bir kıtadan bir kıtaya dört dakikada geçebiliyorsunuz. Bu gurur kaynağı projelerimizi İzmir Körfezi’nde yapımına başlayacağımız İzmir Körfez Geçidi ile de taçlandırmış olacağız. Proje kapsamında hem köprü hem batırma tüp hem de yapay ada yapacağız. Ve bunları birbirleriyle birleştirerek İzmir’in trafik yükünü büyük oranda çözeceğiz.’ dedi.

Çanakkale Köprüsü Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde açılacak

Arslan; ‘1915 Çanakkale Köprüsü’nün de yapımına başladık. Bu proje bizim gurur projemiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümünde köprüyü hizmete açmayı planlıyoruz. Dünyanın en büyük ayak açıklık ölçüsüne sahip olacak olan ve 2023 de açacağımız köprünün ayak açıklığı da 2023 metre olacak. ’diye sözlerine ekledi.

Hedefimiz yerli katkı payını artırmak

Arslan, Bakanlık olarak ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanında 14 yılda 340 milyar liralık yatırım yaptıklarını kaydetti. Ulaştırma ailesinde 100 bin, paydaş sektörlerde 140 bin kişi bulunduğuna dikkati çeken Arslan, şöyle konuştu: "Onlar 780 bin kilometrekarenin her alanında ülkenin ulaşılabilir ve erişilebilir olması için çalışıyor. Asya'dan Avrupa'ya Tek Yol Tek Kuşak Projesi gerçekleşirken, orta koridorun daha fazla kullanılabilmesi ve ülkemizin bulunduğu konumdaki avantajdan daha fazla yararlanması için bu koridoru bölünmüş yollarla, demiryollarıyla, havacılıktaki, denizcilikteki ve haberleşmedeki gelişmelerle pekiştiriyoruz ve güçlendiriyoruz. Biz 1,5 milyar nüfusa 3 saatlik uçuşla erişiyoruz. Bu 1,5 milyarlık nüfusun oluşturduğu gayri safi hasıla 31 trilyon dolar. Buradan yeteri kadar pay alabilmemiz için projeleri çok daha hızlı bitirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.