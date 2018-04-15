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MAXIMA İLE TİSA ENERJİ SÖZLEŞME İMZALADI

MAXIMA İLE TİSA ENERJİ SÖZLEŞME İMZALADI

15 Nisan 2018 Pazar 22:37
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MAXIMA İLE TİSA ENERJİ SÖZLEŞME İMZALADI

MAXIMA, Tisa Enerji Yatırımları A.Ş ile Şanlıurfa’da bulunan 9.1 MWp GES projesi için izleme, bakım&onarım sözleşmesi imzaladı.
MAXIMA, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yer alan güneş enerji santrallerinin İzleme, Bakım&Onarım hizmetleri kapsamında; santrallerin uzaktan izlenmesi, önleyici ve düzenleyici bakım, üretim analizleri ve performans takibi, tesis yönetimi, arızalara anında müdahale, yedek parça ve stok yönetimi, üretim optimizasyonu, santrallerin teknik değerlendirmesi ve performans tespiti, çöken veya hasar gören santrallerin rejenerasyonu, sigorta danışmanlığı vb. hizmetleri sağlıyor. MAXIMA tüm bu hizmetleri, Türkiye’nin 5 bölgesinde bulunan servis ofisleri birlikte alanında uzman teknik ekipleriyle gerçekleştiriyor.
Maxima hali hazırda Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki toplam 140 MWp kurulu güce sahip güneş enerjisi santraline “İzleme, Bakım & Onarım” hizmeti sağlıyor.
 

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