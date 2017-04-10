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MARTTA EN FAZLA REEL GETİRİ BİST 100 ENDEKSİ'NDEN

10 Nisan 2017 Pazartesi 13:15
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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi ile indirgendiğinde martta en fazla reel getiriyi BİST 100 Endeksi sağladı

MARTTA EN FAZLA REEL GETİRİ BİST 100 ENDEKSİ'NDEN
ANKARA (AA) - Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde mart ayında en fazla reel getiri BİST 100 Endeksi'nden sağlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının mart ayına ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı. 

Buna göre, geçen ay en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,92, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,94 ile BİST 100 Endeksi'nde gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından mevduat faizi yüzde 0,29, avro yüzde 0,54, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,83, Amerikan doları yüzde 0,93 ve külçe altın yüzde 0,98 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi yüzde 0,27, avro yüzde 0,52, DİBS yüzde 0,81, Amerikan doları yüzde 0,91, külçe altın yüzde 0,96 kaybettirerek yatırımcısını üzdü.

BİST 100 Endeksi üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,45, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,61'le yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,76, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,88'le yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre Amerikan doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,85, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,46 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,40, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,68 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

- Yıllık en çok dolar kazandırdı

Yıllık olarak değerlendirildiğinde Amerikan doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,47, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,19 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağlarken, DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,75, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,77 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Anadolu Haber Ajansı
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