"MART AYI İÇİN İHRACAT REKORU GELEBİLİR"

İSTANBUL (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, terör örgütlerinin kazanmasına müsaade etmeyeceklerini belirterek, "İnatla, ısrarla sonuna kadar, ABD'den Almanya'ya, İzlanda'ya, Rusya'ya, Dubai'ye, Bahreyn'e, Riyad'a kadar dünyanın her yerindeki dostlarımıza 'gelin bu tuzağa düşmeyelim' diyeceğiz." dedi. Zeybekci, "Sizde Türkiye'ye gelin, kendi hikayenizi keşfedin" sloganıyla küresel şirketlerin üst yöneticilerinin (CEO) Türkiye'yi anlattığı "Türkiye İmaj Kampanyası"nın tanıtım toplantısına katıldı. Zeybekci, toplantıda yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine değinerek, kimseye doğru şekilde anlatamadıkları ve hissettiremedikleri bir olay yaşadıklarını ifade etti. O gün kızının diploma töreni olduğunu, Şırnak'tan gelen sanayi ve ticaret odası yetkilileri ile görüştüğünü anlatan Zeybekci, her şeyin güzel olduğu bir günün korkunç olayların yaşandığı bir kabusa dönüştüğünü söyledi. Zeybekci, saat 00.00'a doğru TBMM'ye gittiklerini, Meclis'in bombalandığını ve üzerlerine dolu gibi kurşun yağdırıldığını belirterek, yaşananları yurt dışındaki dostlarının anlamasının zor olduğunu kaydetti. Darbe girişiminden sonra hemen hemen tüm Avrupa'yı, CHP'li ve MHP'li milletvekilleri ile dolaştığını ifade eden Zeybekci, "O gece bizimle birlikte olan, aynı duyguları paylaştığımız, birebir buna şahit olan dostlarımızın darbe girişimine dair hiçbir şüphesi yoktu." dedi.



"Biz bıkmadan, usanmadan anlatacağız, küsmeyeceğiz"

Nihat Zeybekci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Türkiye Müteahhitler Birliği gibi kuruluşlarla bir araya gelerek hain darbe girişimi sonrası Türkiye ve Türk ekonomisini anlatmak için bir şeyler yapmaları gerektiğini konuştuklarını anlattı. Söz konusu kampanyaya ilişkin proje kendilerine sunulduğunda kabul ettiklerini ve proje hakkında küresel şirketlerin üst yöneticileri ile görüştüklerini, üst yöneticilerin projeye çok olumlu yaklaştığını dile getiren Zeybekci, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Dostlarımız da 'memnuniyetle, biz sizi ve sıkıntınızı biliyoruz' dedi. O yüzden biz çıkalım bütün dünyaya diyelim ki, 'Gelin Türkiye'yi kendi gözlerinizle görün, kendi hikayenizi burada keşfedin. Biz geldik, Türkiye'de yaşadık.' Yaşadıklarıyla ilgili küçük birer parçayı da anlatmalarını istedik kendilerinden. Hakikaten içtenlikleriyle, o duygularıyla bunu anlattılar. Bizim kimseye küsme hakkımız yok. Dostlarımızı anlamıyorlarsa bizi anlamadılar diye belki alınganlık yapabiliriz. Ama bizi anlayamayan dostlarımız için biz diyelim ki 'kendimizi anlatamadık.' Biz bıkmadan, usanmadan anlatacağız, küsmeyeceğiz."



"Dostlarımız kendi dilinden Türkiye'yi anlattı"

Ekonomi Bakanı Zeybekci, kampanyanın bazı nedenlerle birkaç ay geciktiğini belirterek, "Ancak geldiğimiz noktada dostlarımızın kendi dilleriyle, halleriyle, sempatik tavırlarıyla, anlatımlarıyla Türkiye'yi anlatmaya başladıkları bir süreç yaşayacağız." ifadesini kullandı. Kampanyanın başka alanlarda da devam edeceğini bildiren Zeybekci, yurt dışındaki dostlarına "Gelin Türkiye'yi siz kendiniz keşfedin" diyeceklerini söyledi. Zeybekci, projenin şu anda tam olgunlaştığını ifade ederek, "Çünkü dünyanın en azılı terör örgütleri şu anda Türkiye'yi bir yere koymaya çalışıyor." dedi. Terör örgütlerinin başta Avrupa olmak üzere dünyanın her yerinde Türkiye aleyhine çalıştığını belirten Zeybekci, ülkelerin arasının bozulmasının sadece terör örgütlerinin işine geleceğini kaydetti. Zeybekci, terör örgütlerinin kazanmasına müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak, "İnatla, ısrarla sonuna kadar, ABD'den Almanya'ya, İzlanda'ya, Rusya'ya, Dubai'ye, Bahreyn'e, Riyad'a kadar dünyanın her yerindeki dostlarımıza 'gelin bu tuzağa düşmeyelim' diyeceğiz." dedi.



"İnatla, ısrarla birlikteliğimizin sağlayacağı kazançları anlatacağız"

Nihat Zeybekci, Avrupa'da Türkiye aleyhine yapılan kampanyalara değinerek, AB ile Türkiye'nin müthiş bir başarı hikayesi olduğunu, 160 milyar dolarlık dış ticaret hacmi bulunduğunu ve AB'nin Türkiye'nin birinci ticari ortağı olduğunu söyledi. Yapılan etki analizine göre Gümrük Birliği'nin güncellenmesi halinde Türkiye'nin tek başına AB'nin büyümesini yukarı çekeceğini, toplam ihracatı artıracağını ifade eden Zeybekci, "Terör örgütlerinin dostlarımızın iyi niyetlerini, sempatik yaklaşımlarını esir aldıklarını görüyoruz." dedi. Zeybekci, Türkiye'deki STK'lar ile terör örgütlerinin ihanet tuzağına asla teslim olmayacaklarını, inatla, ısrarla birlikteliklerinin sağlayacağı kazançları anlatacaklarını vurguladı.



"Mart ayı için ihracat rekoru gelebilir"

Ekonomi Bakanı Zeybekci, bu yıl ihracata yoğunlaştıklarını ve seferberlik başlattıklarını ifade ederek, Mart ayı için ihracat rekoru gelebileceğini bildirdi. Dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemine sahip olduklarını vurgulayan Zeybekci, yatırımcılarla her şeyi konuşma ve beraber karar verme yetkisine sahip olduklarını söyledi. Türkiye İmaj Kampanyası'nın ilk anda dünyada 7 merkezde başlayacağını, devamının geleceğini bildiren Zeybekci, önce TV'ler, sonra gazeteler, dergiler, sosyal ve dijital medyada kampanya düzenleneceğini, şehir meydanlarında da kampanyayı göstereceklerini anlattı.



"Topyekun bir seferberliğe başlıyoruz"

Nihat Zeybekci, devamla şunları kaydetti: "Sonra da diğer kampanyalarımız gelecek. Dünyayı, dünyadaki önemli aktörleri Türkiye'ye çağıracağız. İş dünyasındaki, medya alanındaki... Türkiye'de her şeyi elle tutup gözle görmelerini sağlayacağız. Sonra arkası da var. Dediğim gibi, topyekun bir seferberliğe başlıyoruz. Hükümet olarak böyle bir seferberliği bugüne kadar fiili olarak yaptık. Bütün bakanlarımız, gittiğimiz her yerde Türkiye'yi anlatmaya çalıştık. Dostlarımıza dostlarını, müttefiklerini anlatmaya çalıştık. Israrla da devam edeceğiz. Dostlarımızı şu anda bir şekilde etkileyip, onları farklı şekilde yönlendiren terör örgütlerinin etkisinden kurtarmaya çalışacağız. Gelecekle ilgili hayallerimizi ve planlarımızı yeniden kurmaya çalışacağız."







Anadolu Haber Ajansı