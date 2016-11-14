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MARMARAY VE METROBÜS, 10 MİLYON VAPUR YOLCUSUNU KAPTI

14 Kasım 2016 Pazartesi 13:24
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Uçtan uca ulaşım ağlarıyla örülen İstanbul'un dev projelerinden olan Marmaray ve metrobüs, Şehir Hatları'nın yolcu sayısını 57 milyondan 46-47 milyona düşürdü.

MARMARAY VE METROBÜS, 10 MİLYON VAPUR YOLCUSUNU KAPTI
İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Uçtan uca ulaşım ağlarıyla örülen İstanbul'un dev projelerinden olan Marmaray ve metrobüs, Şehir Hatları'nın yıllık 10 milyona yakın yolcusunu aldı.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Şehir Hatları Genel Müdürü Yakup Güler, ulaşımdaki gelişmeleri olumsuzluk olarak görmediklerini, ulaşım konusunda şehrin trafiğini hafifleten ve vatandaşların konforlu ulaşımını sağlayan her çözüme olumlu baktıklarını ifade etti.

Marmaray ve metrobüsün Şehir Hatları'ndan aldığı yolcu sayısının yıllık 10 milyona yakın olduğunu belirten Güler, "Yani 57 milyonluk bir potansiyelden 46-47 milyonlara inilmiş durumda. Gemilerimiz doluluk oranı olarak yüzde 20-25’lerde." diye konuştu.

Güler, sabah ve akşam, yoğun saatlerde doluluk oranlarının hayli yüksek olduğunu, ancak öğle saatlerinde hafiflediğini ifade ederek, "Kurum olarak, yolcularımıza yüksek kapasitede arz sunuyoruz. Kısa hatlar veya yolcu sayısı daha az olan lokasyonlara daha küçük tipteki araçlarla deniz ulaşımından istifade etmeye zemin hazırlayacağız. Bu yönde şirket olarak çalışmalar yürütüyoruz." şeklinde konuştu. 



- "(Özelleştirme) Gündemimizde böyle bir konu yok"



Yakup Güler, Şehir Hatları'nın özelleştirilmesine ilişkin soru üzerine, gündemlerinde böyle bir konunun bulunmadığını belirterek, Şehir Hatları'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İstanbullu'ya sunduğu en efektif ulaşım hizmetlerinden olduğunu vurguladı. 

Güler, Şehir Hatları'nın İstanbullunun hayatının en önemli figürlerinden birini oluşturan değere ve imaja sahip olduğunu ifade ederek, "Bir özelleştirmeden bahsetmek şu an için söz konusu değildir." dedi.

Şehir Hatları'nın ağır yük taşımacılığı veya İstanbul dışına taşımacılık konusunda projesinin olup olmadığına yönelik soruya da Güler, "Şu an herhangi bir proje yok. Buna bir kaynak ayrılmış değil. Şu an odaklandığımız nokta İstanbul’da kaliteli, güvenli, konforlu hızlı, irili ufaklı deniz araçlarıyla yolcu taşımacılığı yapmaktır." karşılığını verdi. 

Anadolu Haber Ajansı
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