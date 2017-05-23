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MARMARABİRLİK RAMAZANDA ZEYTİNE ZAM YAPMAYACAK

23 Mayıs 2017 Salı 10:35
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Marmarabirlik Başkanı Asa: - "Ramazan ayında sahur ve iftar sofralarının vazgeçilmezi zeytini tüketiciye uygun fiyatlarla sunacağız. Prof. Dr. Canan Karatay hocamızın da dediği gibi vatandaşlarımız orucunu zeytinle açsınlar"

MARMARABİRLİK RAMAZANDA ZEYTİNE ZAM YAPMAYACAK
BURSA (AA) - Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, belirlenen satış stratejileri çerçevesinde, tüketicilerin, iftar ve sahur sofralarının gözdesi olan zeytine daha kolay ulaşabilmeleri için ramazanda zam yapmayacaklarını açıkladı.

Asa, yaptığı yazılı açıklamada, 2016-2017 iş yılının ilk 6 ayında yaklaşık 16 bin ton ürün satışı yaptıklarını bildirdi.

Son yıllarda Marmarabirlik'in satışlarının düzenli olarak arttığını belirten Asa, ürün arzında geçen yıl yaşanan sıkıntılara rağmen üretici havuzundan ürün alımı yapılarak hem üreticiye destek olunduğunu hem de birliğin ihtiyaçlarının karşılandığı ifade etti.

Asa, belirlenen satış stratejileri çerçevesinde, ramazanda zeytine zam yapmayacaklarını belirterek, "Ramazan ayında sahur ve iftar sofralarının vazgeçilmezi zeytini tüketiciye uygun fiyatlarla sunacağız. Prof. Dr. Canan Karatay hocamızın da dediği gibi vatandaşlarımız orucunu zeytinle açsınlar. Zeytinyağında da fiyatlarımızı artırmayacağız. Ramazan ayını kapsayan ikinci çeyrekte 10 bin tonluk satış yapmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 Marmarabirlik'in ihracat rakamlarının da her geçen yıl artış gösterdiğini vurgulayan Asa, şunları kaydetti:

"Yılın ilk çeyreğinde bin 235 ton ihracat gerçekleştiren Marmarabirlik, bu rakamla ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artırmıştır. 4 yıl üst üste zeytin ve zeytinyağı ihracat birincisi olan Marmarabirlik'in bu yıl da şampiyon olmasını bekliyoruz. Son dönemlerde Sudan, Afganistan ve Pakistan ile birlikte ihracat yapılan ülke sayımız 53'e ulaşmıştır. Önümüzdeki süreçte yurt dışı satışlarımızı artırmak amacıyla Ortadoğu, Arap Yarımadası ve Uzakdoğu'yu hedef pazar olarak belirledik. Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda Marmarabirlik'in ihracatını 30 milyon dolarlara taşıyarak, aktif 30 bin ortağımıza ve ülkemize daha fazla kazanç sağlamaktır."


Anadolu Haber Ajansı
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