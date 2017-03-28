"MARKETLERDEN NAYLON POŞET KALKACAK"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, Atık Yönetmeliği kapsamında naylon poşetlerin marketlerde ve mağazalarda 1 Ocak 2018'den itibaren yasaklanacağını belirterek, "Alışverişlerde müşterilerimizi file, bez torba kullanımına yönlendireceğiz." dedi. Altunbilek, düzenlediği basın toplantısında sektöre ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gelecek yılın başından itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Atık Yönetmeliği kapsamında naylon poşetlerin marketlerde ve giyim, ayakkabı gibi tüm mağazalarda yasaklanacağını dile getiren Altunbilek, bu konuda kısa süre önce Müsteşar Mustafa Öztürk'ü ziyaret ettiklerini ve son gelişmeleri değerlendirdiklerini söyledi. Altunbilek, doğada çözülmesi yüzyıllar süren, hem milletin geleceğini hem insan sağlığını tehdit eden naylon poşet kullanımının satış noktalarında ücretli olması yönünde yasal düzenlemenin 2018'in başında hayata geçeceğini kaydederek, bu konudaki düzenlemenin ABD ve birçok Avrupa ülkesinde başarıyla uygulandığını vurguladı. Türkiye'de hayata geçecek düzenleme için çalışma yapacaklarını, naylon poşetlerin doğaya ve insan sağlığına verdiği zararları vatandaşa anlatacaklarını aktaran Altunbilek, yerel marketler olarak müşterilerine her türlü kolaylığı sağlayacaklarını bildirdi. Altunbilek, "Alışverişlerde müşterilerimizi file, bez torba kullanımına yönlendireceğiz. Geçiş sürecinde karton veya bez alışveriş torbası hediye edeceğiz. Avrupa'da yasak olduğu için müşteriler alışverişe gelirken alacakları ürünleri koyacakları file veya kaplarla geliyor." diye konuştu.



Bunu ilk olarak metropollerde başlatacaklarını dile getiren Altunbilek, "Yıl başından itibaren naylon poşetlerin az kullanılması veya kullanılmaması için belki direkt paralı diyemeyiz ama mutlaka zararlarını anlatmalıyız, anlatacağız. Bu bilinci müşteriye aşılayacağız." ifadelerini kullandı. Altunbilek, 1 Ocak 2018'den itibaren alışverişlerde naylon kullanımının yasaklanacağını belirterek, halihazırda naylon poşetin maliyetinin müşteriye yansıtıldığını, yasağın başlamasıyla cüzi de olsa bu masrafın müşterinin üzerinden kalkacağını bildirdi.



"Hal Yasası ile Sebze-meyve ucuzlayacak"

Altunbilek, yeni çıkan ancak henüz uygulanmaya başlamayan Hal Yasasına da değinerek, bu yasa ile ürünlere standart gelmesinin kendilerini en çok sevindiren husus olduğunu vurguladı. Üreticilerin belirli standartlarla ve ağırlıkta paketlenmiş ürünleri direkt alacağını dile getiren Altunbilek, "Mesela bir kilogram domates almak isteyen müşteri iki likogram domatese dokunuyor. Bu da üründeki zayiatı artırıyor. Böylece zayi olan ürün satılanların fiyatına yansıtılıyor. Paketleme olunca bu sıkıntı da ortadan kalkacak ve daha uygun fiyata gelecek sebze ve meyveler." dedi.



Köylülerin, çiftçilerin ürettiği ürünleri satabileceği birliklerin oluşacağını aktaran Altunbilek, şöyle devam etti:"Bölgesel haller tek çatı altında toplanacak. Aracı sayısı azalacak. Böylece sebze ve meyvede ürün fiyatı kendiliğinden ucuzlayacak. Gıda fiyatında üretici-market makasını daraltacak tedbir, hayata geçeceği için mutluyuz. Yıllardır süreçler doğru aktarılmadığı için 'Tarlada 1 liraya, markette 3 katı fiyatına satılıyor' söylemleri, tüketicilerimiz ile bizi karşı karşıya getiriyordu. Tabiri yerindeyse, günah keçisi biz oluyorduk.

Yerel zincirler olarak manav reyonunda operasyon masrafları çıkardığımızda sadece yüzde 5 ila 8 arasında kar elde ediyoruz. Yeni düzenlemeyle aracı sayısı azalacak, üretici birlikleri vergisel anlamda daha avantajlı hale gelecek. Düzenleme sayesinde sebze-meyve sepeti daha ucuza dolar."

- "2017'de yüzde 10 büyüme beklentisi"

Altunbilek, zor bir yıl olmasına rağmen 2016'yı yüzde 10 büyüme ile kapattıklarını ve yerel zincirlerin cirosunu 30 milyar TL'ye çıkardıklarını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Toplam market grupları içerisindeki istihdam payı yüzde 40'a ulaşan yerel zincirler olarak satış payımız yüzde 37,7'ye, toplam gıdadaki yerellerin satış payı ise yüzde 9,7'ye ulaştı. Perakendecilik kurallarını iyi uygularken müşteri ile yakınlığımız, yeni formatlar denememiz bizi yarışta daha ön plana çıkarıyor. 2023 yılında 70 milyar TL ciro hedefi ile çalışmalarını sürdüren yerel zincir marketler olarak sektörde var olmayı ve mücadeleyi sadece kendi adımıza değil, ülkemiz adına yürütüyoruz.

Bu yılın ilk 3 ayında geçen senenin aynı dönemine göre biraz yavaş başladık. Yıl sonu hedefimiz 33 milyar liralık ciroya ulaşmak. Cironun yanı sıra istihdamda da yüzde 10'luk büyüme hedefliyoruz."

Altunbilek, bu yıl yerel market sayısında yüzde 15-20 civarında büyüme sağlamayı hedeflediklerini ifade ederek, bunun ortalama 6 bin kişilik istihdama denk geldiğini bildirdi.

Yerel marketlerin karlılık oranlarının ortalama yüzde 4 olduğunu dile getiren Altunbilek, son 2 yıla kadar ciro büyüme oranlarının yüzde 15-20 civarında olduğunu, ancak bu yılki beklentilerinin 2016'da olduğu gibi yüzde 10 olduğunu söyledi.













- "İndirim mağazaları kuralsız-kaidesiz büyüyor"

Altunbilek, Türkiye genelinde bu yıl sayıları 20 bin olacağı belirtilen indirim mağazalarının kendileri için bir tehdit olduğunu kaydederek, bunların kuralsız, kaidesiz büyüdüğünüz böyledi.

Herhangi bir şehir veya ilçede yan yana 3 indirim mağazasının görülebildiğini dile getiren Altunbilek, "Buna yerel yönetimlerin müdahale etmesi lazım. İndirim mağazaları istihdama katkı sağlamıyor, katma değer üretmiyor. Asıl istihdam ve katma değer sağlayan yerel marketlerdir. Bizde bir mağazada en az 20 kişi çalışıyor. Onlarda ise 3 kişi." dedi.

Geçen yıl için sadece bir indirim mağazası şirketinin kar açıkladığından bahseden Altunbilek, çok mağaza sayısının yüksek kar anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Altunbilek, indirim mağazalarına karşı işlerine sahip çıkacaklarını ve müşterilerinin taleplerine daha hızlı cevap vereceklerini anlatarak, bu konuda yapacakları çalışmalardan bahsetti.

- "Perakende gıdada KDV yüzde 1 olsun"

Altunbilek, rekabetin yoğun olarak yaşandığı sektörde küçük ve orta ölçekli gıda perakendeciliği yapan esnafın rekabet gücünü kaybettiğini savunarak, şunları söyledi:

"Sektörümüzün istikrarlı olarak büyümesi, hedeflerine ulaşması için yalnız bırakılmamalı, desteklenmeliyiz. Diğer sektörlerde olduğu gibi manav, kırmızı et, bakliyat, unlu mamuller, zeytin ve zeytinyağı ürünlerinde KDV oranının toptanda olduğu gibi perakende de yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi için KDV düzenlemesi bekliyoruz. Gerekli düzenlemeler sektörün büyümesine, istihdama önemli katkı sağlayacak."

- "Perakende sektörü verimlilik için buluşacak"

Altunbilek, yerel zincir marketlerin, 12-13 Nisan'da İstanbul Haliç Kongre Merkezinde bir araya geleceğini belirterek, TPF tarafından düzenlenecek Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) 2017 etkinliğinin üreticiden tedarikçiye, perakendecilerden sektöre hizmet sunan firmalara kadar on binlerce paydaşı buluşturacağını söyledi.

Etkinliğin önceki yıllarda olduğu gibi fuar ve konferans olmak üzere iki ayrı bölümde kapılarını aralayacağını dile getiren Altunbilek, bu yıl sektör paydaşlarını verimlilik konusunda bir araya getirecek etkinlikte, sponsor firmaların temsil ettiği 300'e yakın markanın yeni ürün ve hizmetlerini tanıtacağını bildirdi.

Altunbilek, "YZB 2017’de yerli ve yabancı şirketlerin üst düzey yöneticileri ile sektör duayenleri perakende sektöründe yaşanması gereken "Verimli Dönüşüm" konusunu katılımcılarla paylaşacak." diye konuştu.

Anadolu Haber Ajansı