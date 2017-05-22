MARKA USTALARI TÜRKİYE İÇİN BULUŞUYOR

"Küresel rekabet için marka olunmalı"
Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, dünya ile yarışmak için öncelikle ülke olarak marka olunması gerektiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Tıpkı Turkey Discover the Potential atılımının hedeﬂediği gibi, Türkiye ve marka kelimelerinin birleşiminde herhangi bir eklemeye ihtiyaç yok. Markalaşma yolunda Türkiye'ye ilham verecek kıvılcım, bizzat bu ülkenin içindedir. Kültürel mirası, çok sesliliği, yükselen ekonomisi ve genç nüfusuyla Türkiye'nin global marka evreni ile kendine özgü bir şekilde buluşma zamanı geldi. İhracatın tüm paydaşları arasında bir marka kültürü yaratmak istiyoruz. Türkiye'yi, Türkiye'nin markalarını, marka olmaya aday ürünlerini ve şirketlerini dünyaya nasıl anlatırız, dünyada nasıl markalaşırız, anlattıklarımızın sonuçlarını nasıl ölçeriz gibi konuları ihracatçılarımız ve konunun uzmanları ile paylaşmak, bu yönde bir ortak akıl geliştirmek istiyoruz. Diğer marka etkinliklerinden farkımız ise daha önce yaptığımız çeşitli etkinlikler sayesinde bizim önemli bir kesişme noktası olmamız ve paydaşların tamamını aynı platformda bir araya getirebilme gayretimizdir."
“Dönüşüme güç katacak kavram; markalaşma"
Büyükekşi, Türkiye'nin dünyaya kattığı değeri daha da artıran bir ülke olma sürecindeki büyük ve güçlü yürüyüşüne katkıda bulunmak için yola çıktıklarını, 2023 hedeflerinin bu sözlerinin ilk durağı olduğunu aktardı. Hedeflerine ulaşmak için oluşturdukları Strateji Belgesi'nin ne yapılması gerektiğini net bir şekilde ortaya koyduğunu kaydeden Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı: "Bunlar; araştırmak, geliştirmek, tasarlamak ve üretmek. Her daim inovatif olmak ve küresel seviyede markalaşmak. Peki biz neden bunca başarılı marka konferansı varken bir yenisini yapma gereği ve ihtiyacı duyuyoruz? İhracat ailesi olarak yıllardır faaliyetlerimizi sürdürürken kendimizi dönüştürmeye ve dönüşüm için paydaşlarımıza ilham vermeye önem veriyoruz. Dönüşüme güç katacak kavramlara yatırım yapıyoruz. Markalaşma da bu kavramların başında geliyor."
Anadolu Haber Ajansı
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