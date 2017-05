MARKA USTALARI TÜRKİYE İÇİN BULUŞUYOR

İSTANBUL (AA) - Türk firmaların 2023 ihracat hedefleri doğrultusunda küresel markalaşma yolunda atacağı adımların ele alınacağı Marka Türkiye konferansı 25-26 Mayıs'ta düzenlenecek. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) yapılan açıklamaya göre, Ekonomi Bakanlığı tarafından TİM'in organizasyonu ile düzenlenecek ve iki gün sürecek etkinlik, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Etkinliğe, Hindistan'da yaşanan krizin izlerini silmek üzere 2014'ten bu yana ülkeyi dünyaya tanıtan başarılı reklam kampanyası Make in India'nın yaratıcısı ve ülkenin turizmine yüzde 16'lık bir artış sağlayan Incredible India kampanyasının baş direktörü V. Sunil, dünyanın önde gelen bağımsız marka değerleme-danışmanlık şirketi Brand Finance'ın Üst Yöneticisi (CEO) David Haigh ve marka ajansı Saffron Brand Consultants Global Üst Yöneticisi (CEO) Jacob Benbunan gibi isimler katılarak Türkiye markasının bütün detaylarını ele alacak. Televizyon ve Sinemacı Filmi Yapımcıları Derneği (TESİYAP) Başkanı Birol Güven ile Nielsen Türkiye Pazarlama Etkinliği Direktörü Erdem Tolon gibi isimlerin de katılarak konuşma yapacağı organizasyonda farklı konuların ele alınacağı paneller de düzenlenecek.



"Küresel rekabet için marka olunmalı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, dünya ile yarışmak için öncelikle ülke olarak marka olunması gerektiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Tıpkı Turkey Discover the Potential atılımının hedeflediği gibi, Türkiye ve marka kelimelerinin birleşiminde herhangi bir eklemeye ihtiyaç yok. Markalaşma yolunda Türkiye'ye ilham verecek kıvılcım, bizzat bu ülkenin içindedir. Kültürel mirası, çok sesliliği, yükselen ekonomisi ve genç nüfusuyla Türkiye'nin global marka evreni ile kendine özgü bir şekilde buluşma zamanı geldi. İhracatın tüm paydaşları arasında bir marka kültürü yaratmak istiyoruz. Türkiye'yi, Türkiye'nin markalarını, marka olmaya aday ürünlerini ve şirketlerini dünyaya nasıl anlatırız, dünyada nasıl markalaşırız, anlattıklarımızın sonuçlarını nasıl ölçeriz gibi konuları ihracatçılarımız ve konunun uzmanları ile paylaşmak, bu yönde bir ortak akıl geliştirmek istiyoruz. Diğer marka etkinliklerinden farkımız ise daha önce yaptığımız çeşitli etkinlikler sayesinde bizim önemli bir kesişme noktası olmamız ve paydaşların tamamını aynı platformda bir araya getirebilme gayretimizdir."



“Dönüşüme güç katacak kavram; markalaşma"

Büyükekşi, Türkiye'nin dünyaya kattığı değeri daha da artıran bir ülke olma sürecindeki büyük ve güçlü yürüyüşüne katkıda bulunmak için yola çıktıklarını, 2023 hedeflerinin bu sözlerinin ilk durağı olduğunu aktardı. Hedeflerine ulaşmak için oluşturdukları Strateji Belgesi'nin ne yapılması gerektiğini net bir şekilde ortaya koyduğunu kaydeden Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı: "Bunlar; araştırmak, geliştirmek, tasarlamak ve üretmek. Her daim inovatif olmak ve küresel seviyede markalaşmak. Peki biz neden bunca başarılı marka konferansı varken bir yenisini yapma gereği ve ihtiyacı duyuyoruz? İhracat ailesi olarak yıllardır faaliyetlerimizi sürdürürken kendimizi dönüştürmeye ve dönüşüm için paydaşlarımıza ilham vermeye önem veriyoruz. Dönüşüme güç katacak kavramlara yatırım yapıyoruz. Markalaşma da bu kavramların başında geliyor."

