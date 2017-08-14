MALİYE "E" UYGULAMALARDA GAZA BASTI, MİLYARLARCA LİRA CEPTE KALDI

ANKARA (AA) - ZEYNEP AKYIL - Maliye Bakanı Naci Ağbal, gün geçtikçe elektronik uygulamaları artırdıklarını, bürokrasiyi azalttıklarını, işleri hızlandırdıklarını ve vatandaşa daha iyi hizmet sunduklarını belirterek, milyonlarca vatandaşın Bakanlığın "e" uygulamalarını kullandığını, bu yolla etkinliğin, verimliliğin, tahsilatın, vergiye gönüllü uyumun arttığını ve milyarlarca liranın tasarruf edildiğini bildirdi.

Ağbal, Bakanlığa bağlı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) elektronik uygulamalarına ilişkin, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

GİB’in elektronik altyapısına özellikle son yıllarda büyük yatırımlar yaptıklarını ve bunun da sonuçlarını olumlu anlamda aldıklarını dile getiren Ağbal, buna devam edeceklerini söyledi.

Bu alanda getirilen her hizmetin hem vatandaşın hem de kamunun işlerini kolaylaştırdığını vurgulayan Ağbal, şunları kaydetti:

"Eskiden tüm belgeler kağıt ortamında hazırlanır, nakledilir ve saklanırdı. Bu durum, belgeyi düzenleyen ve saklayan mükellefimize hem de bir denetim söz konusu olduğunda denetim elemanına büyük zorluk oluştururdu. Böyle bir ortamda etkinlik ve verimlilikten de bahsetmek zordu. Şimdi ise gün geçtikçe elektronik uygulamalarımızı artırıyor, bürokrasiyi azaltıyor, işleri hızlandırıyor, vatandaşımıza daha iyi hizmet sunuyoruz. Beyannamelerin yüzde 99,8’ini elektronik ortamda alıyoruz, şirket mükellefiyet açılışlarını artık 2-3 günde değil, internet üzerinden anında yapıyoruz, tebligatları elektronik ortamda gönderiyoruz, fatura, bilet ve defterleri 'e' ortamda oluşturup, 'e' ortamda tutuyoruz."

- e-Beyanname’de yüzde 100’e ramak kaldı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, “e” uygulamalarına ilişkin detaylara da değinerek, uygulamaya başlandığı dönemden bugüne kadar yaklaşık 890 milyon beyannamenin elektronik ortamda alındığını belirtti.

Ağbal, 40 farklı türde verginin dahil olduğu sistemde beyannamelerin yüzde 99,8’inin internet üzerinden kendilerine ulaştırıldığını ifade etti.

- 1,3 milyar sorgu yapıldı

Mükellef odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla imzaladıkları 125 bilgi değişimi protokolü sayesinde vatandaşın hayatına dokunan bürokrasiyi azalttıklarını anlatan Ağbal, şöyle devam etti:

"Başta Emniyet Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, mahkemeler, Karayolları Genel Müdürlüğü, TÜVTÜRK, Noterler Birliği ve bankalar olmak üzere tüm paydaşlarımıza sağladığımız güvenli internet ve web tabanlı bilgi paylaşımı ile mükelleflerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Başta vergi borcu sorgulama olmak üzere mükellefiyet kayıtları sorgulamaları artık on-line yapılabiliyor. Bu sayede araç satışları, banka hesap açılışları, motorlu araç muayene işlemlerinde yaşanan bürokratik gecikmeleri ortadan kaldırdık. Bu kapsamda, söz konusu sistemler üzerinden bugüne kadar 78 milyon kez ‘borcu yoktur’, 1,2 milyar kez de ‘mükellefiyet bilgisi’ sorgusu yapıldı."

- 57 bin şirket vergi dairesine gitmeden vergi mükellefi oldu

Getirdikleri bir yenilikle de işyeri açma işlemlerini hızlandırdıklarına işaret eden Ağbal, limited ve anonim şirketler ile kooperatiflerin işe başlama bildirimi için artık vergi dairesine gitmelerine gerek olmadığını söyledi.

Ağbal, eskiden 2-3 gün süren mükellefiyet açma işlemlerinin artık anında yapıldığını belirterek, "Bu kapsamda yaklaşık 46 bin limited şirket, 10 bin anonim şirket ve 725 kooperatif olmak üzere toplam 57 bin şirketin kurumlar vergisi mükellefiyet tesisi vergi dairesine gidilmeksizin gerçekleştirildi." dedi.

- 11 milyon belge elektronik ortamda tebliğ edildi

Tebligatları da artık çoğu alanda elektronik ortamda yaptıklarına dikkati çeken Ağbal, e-Tebligat sistemi ile ödeme emirleri, ihbarnameler ve elektronik imzalı belgelerin mükelleflere elektronik ortamda tebliğ edildiğini ifade etti.

Maliye Bakanı Ağbal, bu kapsamda 2 milyon 831 bin mükellefe 11 milyon belgenin elektronik ortamda tebliğ edildiğini bildirdi.

Büyük bir başarı sağladıkları sistemin yaygınlaştırılmasını istediklerini vurgulayan Ağbal, diğer kurum ve kuruluşlarının ürettiği elektronik belgelerin de e-Tebligat sisteminden gönderilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

- Hazır Beyan Sistemi ile beyan yüzde 12, hesaplanan vergi yüzde 13 arttı

Bakanlığın bir diğer önemli uygulamasının da "Hazır Beyan Sistemi" olduğuna işaret eden Ağbal, şu bilgileri verdi:

"Hazır Beyan Sistemi ile 1-31 Mart 2017 tarihleri arasında, 2016 yılında elde ettikleri gelirlerine ilişkin 1 milyon 396 bin 207 mükellef beyanname verdi. Bu mükelleflerce 51 milyar lira gelir ve 31,5 milyar lira matrah beyan edilirken, bu matrah üzerinden 8,6 milyar lira vergi hesaplandı. 2017 yılında Hazır Beyan Sistemi'nden beyan edilen gelir ve matrah geçen yıla oranla yüzde 12 artarken, hesaplanan vergide yüzde 13 artış meydana geldi."

- 4 milyon yoklama "mobil" yapıldı

Ağbal, e-Yoklama sistemine ilişkin de bu alanda özellikle mobil teknolojiden büyük ölçüde yararlandıklarını söyledi. Söz konusu sistem ile klasik yoklama anlayışının dışında, yoklama ve denetim faaliyetlerinin mobil cihazlar ile yerine getirildiğini anlatan Ağbal, kullanılan teknoloji sayesinde mükellefin her türlü uyumsuzluk durumlarına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale imkanı sağlandığını ifade etti.

Bugüne kadar yaklaşık 4 milyon yoklamanın bu sistem ile yapıldığını belirten Ağbal, yoklama yolu ile denetim sayısının da 450 bini geçtiğini kaydetti.

- 15,6 milyar fatura e-Arşiv’de

Uygulanmasına 2010 yılında başlanan e-Fatura’ya ilişkin de detayları paylaşan Ağbal, Temmuz 2017 itibariyle 63 bin 514 mükellefin uygulamaya dahil olduğunu bildirdi.

Bakan Ağbal, söz konusu uygulama ile mükelleflerin fatura düzenleme, basma, postalama, arşivleme, saklama, muhasebeleştirme, tahsilat süreçlerini takip etme gibi birçok süreci daha hızlı ve verimli olarak yönetmeye başladığını ve bu masraflardan büyük ölçüde kurtulduğunu belirterek, "63 bin mükellefimiz yaklaşık 1 milyar e-faturayı e-ortamda alıp verdi. E-Arşiv uygulaması ile de bugüne kadar yaklaşık 15 milyar fatura belgesi ‘e’ ortamda düzenlenerek, toplamda yaklaşık 16 milyar fatura elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilir hale geldi." ifadelerini kullandı.

- 148 milyon e-bilet

E-Defter uygulaması ile de mükelleflerin noter tasdik harcı, yazdırma masrafı, kağıt ve arşivleme masrafı olmak üzere bir çok masraftan kurtulduğuna işaret eden Ağbal, idare açısından bakıldığında da bu defterlerin değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının garanti altına alınmasının hedeflendiğini söyledi.

Ağbal, bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 5,9 milyon e-Defter berat dosyası oluşturulduğunu ifade etti.

E-Bilet uygulamasının da kara, deniz ve hava yolu taşımacılığı ile çeşitli etkinliklerde yoğun olarak kullanıldığını belirten Ağbal, tamamen mükellefin tercihine bağlı olan uygulama kapsamında bugüne kadar 148 milyon biletin "e" ortamda düzenlenerek elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilir hale geldiğini kaydetti.

Ağbal, "Tüm bunlarla hem kamunun hem vatandaşımızın işleri hızlandı, etkinlik, verimlilik, vergi tahsilatı ve vergiye gönüllü uyum arttı, milyarlarca lira tasarruf edildi, milyonlarca ağaç kesilmekten kurtuldu." şeklinde konuştu.

Anadolu Haber Ajansı