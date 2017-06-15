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MALİYE BAKANI AĞBAL BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ AÇIKLADI

15 Haziran 2017 Perşembe 13:13
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"Bütçe mayıs ayında 6,4 milyar lira fazla, ocak-mayıs döneminde ise 11,5 milyar lira açık verdi" - "Ocak-mayıs dönemindeki açıkta ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla yapılan teşviklerin önemli bir etkisi oldu" - "Yılın ilk çeyreğinde büyümenin yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmesi ile yılın geri kalanına ilişkin öncü veriler, 2017'de büyümenin OVP hedeflerimizin üzerinde gerçekleşebileceğini göstermektedir. Ekonomik aktivitedeki canlanma, vergi gelirlerini olumlu yönde etkileyecektir"

MALİYE BAKANI AĞBAL BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ AÇIKLADI
ANKARA (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, merkezi yönetim bütçesinin mayıs ayında 6,4 milyar lira fazla, ocak-mayıs döneminde ise 11,5 milyar lira açık verdiğini belirterek, "Bu açıkta ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla yapılan teşviklerin önemli bir etkisi olmuştur." ifadelerini kullandı.

Ağbal, bu yılın mayıs ve ocak-mayıs dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını değerlendirdi.

Mayıs ayında merkezi yönetim bütçesinin 6,4 milyar lira fazla verdiğini belirten Ağbal, geçen ay bütçedeki iyileşmeye vergi gelirlerindeki yüksek oranlı artışın katkı sağladığını kaydetti.

Ağbal, mayısta vergi gelirlerinin, kurumlar vergisi, ithalde alınan KDV ile gelir vergisindeki yüksek oranlı artışların etkisiyle yüzde 20,3 arttığına dikkati çekerek, bu artışa geçen ay 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılan vergi yapılandırma gelirinin de katkı sağladığını bildirdi.

Ocak-mayıs döneminde ise merkezi yönetim bütçesinin 11,5 milyar lira açık verdiğini belirten Ağbal, şunlar kaydetti:

"Bu açıkta ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla yapılan teşviklerin önemli bir etkisi olmuştur. Yılın ilk çeyreğinde ekonomik büyümenin yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmesi ile yılın geri kalanına ilişkin öncü veriler 2017 yılında ekonomik büyümenin Orta Vadeli Program'daki hedeflerimizin üzerinde gerçekleşebileceğini göstermektedir. Ekonomik aktivitedeki canlanma, vergi gelirlerini olumlu yönde etkileyecektir. Esas olan mali disiplinin yapısal olarak sürdürülmesidir. Hükümet olarak bu konuda taviz vermeden ekonomi politikalarını uygulamaya devam edeceğiz."


Anadolu Haber Ajansı
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